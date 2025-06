Kosmiczny shooter do sprawdzenia za darmo do 17 czerwca

Nadchodzący kosmiczny shooter wieloosobowy Wildgate jest aktualnie dostępny do sprawdzenia w ramach otwartej bety na PC, PS5 i Xbox.

Podczas tegorocznej edycji Summer Game Fest zobaczyliśmy nowy zwiastun nadchodzącej gry Wildgate od studia Moonshot Games. Wydaniem produkcji zajęła się firma Dreamhaven, założona między innymi przez Mike’a Morhaime’a, czyli wieloletniego prezesa Blizzarda. Wówczas ujawniono również informacje o otwartych beta-testach tytułu, które aktualnie trwają. Jak wziąć w nich udział? Poniżej szczegóły!

Wildgate do sprawdzenia za darmo. Trwa otwarta beta

Otwarta beta, określona przez twórców jako Summer Preview, jest dostępna na wielu różnych platformach całkowicie za darmo – bez żadnych zapisów, kodów czy płatnych subskrypcji. Udział mogą wziąć użytkownicy komputerów osobistych oraz konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Co ważniejsze, do grania na konsolach nie jest wymagane ani PlayStation Plus, ani Xbox Game Pass. Wystarczy pobrać grę.

Czym jednak właściwie jest Wildgate? To wieloosobowa gra akcji w klimatach science fiction, która przenosi nas do tak zwanego Reach. To generowany proceduralnie fragment kosmosu, który zmienia się podczas każdej rozgrywki. Gracze walczą ze sobą w dynamicznych starciach drużynowych z wykorzystaniem futurystycznych statków, broni, a także widowiskowych zdolności specjalnych.

Testy potrwają do 17 czerwca do godziny 2:00 czasu polskiego. Warto w tym momencie przypomnieć, że premierę pełnej wersji gry zaplanowano na 22 lipca 2025 roku na wspomnianych wcześniej platformach.

Źródło: GG Deals