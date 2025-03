Jeśli nie macie aktualnie w co grać lub po prostu szukacie dobrych okazji do powiększenia swojej biblioteki Steam, mamy dla Was świetną propozycję. We wspomnianym sklepie Valve wystartowała bowiem zupełnie nowa wyprzedaż. Tym razem mowa o grach od wydawcy Focus Entertainment. W niższych cenach możecie więc załapać się m.in. na Banishers: Ghosts of New Eden, Amotic Heart, SnowRunner, A Plague Tale: Innocence, czy też Hardspace: Shipbreaker. Poniżej znajdziecie oczywiście zestawienie wybranych ofert!

Wyprzedaż gier na Steam. Gry od Focus Entertainment

Zainteresowanych pełną ofertą zapraszamy pod ten adres. Z powyższej listy warto sprawdzić oba tytuły z serii A Plague Tale, czyli cyklu przygodowych gier akcji z elementami skradanek, który został stworzony przez zespół Asobo Studio. Oprócz tego niezłym tytułem jest BLACKTAIL, czyli przygodówka akcji, w której wcielamy się w młodą czarownicę, Yagę. Jak więc nietrudno się domyślić, produkcja inspiruje się legendą o Babie Jadze. Do tego mamy Evil West, czyli kolejną przygodówkę akcji w klimacie tzw. Dziwnego Zachodu.

Źródło: Steam