CD Projekt RED rozbiło bank. Tak sprzedał się Cyberpunk 2077 i Wiedźmin 3

CD Projekt RED udostępniło raport finansowy za 2020 rok. Na miliardowe zyski studia składają się wyniki sprzedażowe Cyberpunk 2077 i Wiedźmina 3. Ogromna ilość sprzedanych sztuk robi spore wrażenie.

Ubiegły rok był trudny, szczególnie dla wielu gałęzi gospodarki. Spotkało to również branżę grową, dlatego doczekaliśmy się wielu opóźnień znanych gier. Taka sytuacja spotkała wielokrotnie nasz rodzimy Cyberpunk 2077, jednakże jak widać po tytule artykułu, przesunięcia się opłaciły.

CD Projekt RED chwali się sprzedażą. Naprawdę ma czym

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych REDów wystąpił w specjalnym komentarzu wideo, w którym mówi o wynikach finansowych za 2020 rok. Z poniższego filmu możemy dowiedzieć się wielu świetnych wieści, między innymi na temat ogromnych wyników Cyberpunk 2077.

CP2077 do końca grudnia sprzedał się w liczbie aż 13,7 milionów kopii. Warto zwrócić uwagę na to, że ponad połowę (56%) stanowią statystyki sprzedaży na PC. Później na podium zobaczymy PlayStation z 28%, a na trzecim miejscu Xbox One z tylko 17%. Wynik ten jest oczywiście związany również z preferencjami platform przez użytkowników.

Warto też zwrócić uwagę na stosunek edycji cyfrowych i fizycznych. Te pierwsze były preferowane przez graczy z całego świata w aż 73%.

Wiedźmin 3 ponownie ze świetną sprzedażą

Deweloperzy pochwalili się również świetnymi statystykami odnośnie cyklu gier Wiedźmin. W ubiegłym roku trzecia odsłona ponownie odnotowała wzrost sprzedaży względem lat ubiegłych. W związku z tym Dziki Gon sprzedał się łącznie w ponad 30 milionach sztuk, a cała seria przekroczyła pułap ponad 50 milionów sprzedanych kopii. Dla fanów wykresów zamieszczamy poniższy tweet, który świetnie obrazuje te wyniki:

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.