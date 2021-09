Zostań Wiedźminem w Skyrimie. Nowa rasa dzięki modowi do Special Edition i VR

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Skończyły się Wam już potwory do ubicia w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon? Dzięki tej modyfikacji będziecie mogli zostać Wiedźminem w Skyrimie, dlatego czeka Was masa nowych kreatur do zmasakrowania.

Za mod odpowiada moder o nicku 007xlsayerx007, który planuje go stale rozwijać. Na ten moment dodał do Skyrima SE oraz VR nową rasę, a ta posiada dostęp do kilku wiedźmińskich znaków. Wiedźmini charakteryzują się kilkoma ulepszeniami względem zwykłych ludzi.

Zmiany dotyczą przede wszystkim statystyk bohatera, które po instalacji tego fanowskiego dzieła zwiększą się nawet dwu- lub trzykrotnie. Dotyczy to konkretnie regeneracji życia, wytrzymałości i many. Druga kwestia to zmiana również wyglądu. Łowcy znani ze świata Sapkowskiego w Skyrimie cechują się specjalnymi oczami, których koci wygląd chyba każdy kojarzy.

Warto też wspomnieć, że obecnie w nowościach dodanych przez autora znajdziecie dwie wersje Igni oraz znak Aard. To nie koniec „ficzerów, a w przyszłości będzie ich jeszcze więcej. Sam nie mogę się już ich doczekać.

Modyfikację Play As a Witcher możecie pobrać stąd.

Nie pogardziłbym też skyrimowym modem do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Liczę, że ktoś wpadnie na taką innowację i przeniesie np. kultowe krzyki właśnie do trzeciej odsłony przygód Geralta z Rivii. Na ten moment jednak musimy się wszyscy nacieszyć już stworzonymi modyfikacjami, a te najciekawsze możecie znaleźć w tym miejscu.