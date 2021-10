Wiedźmin nie pogardziłby takimi medalionami. Przepiękne rękodzieło fana

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

„Wiedźmin bez medalionu to jak żołnierz bez karabinu”, a przynajmniej tak by pewnie powiedział mój dziadek, gdyby czytał twórczość Sapkowskiego. Dobrze, że redditor o nicku ThePonderingAlpaca stworzył 5 sztuk dla kolejnych wiedźmaków, aby dla nikogo nie zabrakło.

Rzućcie okiem na te cudeńka. Te zostały w całości wykonane z drewna, nie licząc w to materiałów użytych to zawieszenia ich na szyi. Na samym środku znajdziecie wiedźmiński medalion szkoły cechu kota, a z lewej strony dwa nieco różniące się od siebie medaliony szkoły cechu gryfa. Po prawej stronie ukazano te ze szkoły cechu żmii. Szczególnie wyróżnia się ten wyżej, który ukazuje całe zwierzę.

Medalionom nadają klimatu specjalne żłobienia, bez których wszystkie pozostałyby mało szczegółowymi bryłami. Widać, że włożono w te ozdoby masę serca i talentu. Mi szczególnie przypadł do gustu ten z cechu kota, ale to najpewniej przez moją nostalgię do zbroi, z której korzystałem w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon.

