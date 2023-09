W filmie Wiedźmin postać Yennefer miała grać Joanna Jabłczyńska

Polski film Wiedźmin w ostatnim czasie przeżywa renesans z bardzo prostego powodu. Widzowie serialu od Netfliksa uważają, że polska produkcja jest lepsza niż to, co z materiałem źródłowym zrobili amerykanie. Mimo wszystko ciężko uznać ten obraz za udany. Mógł jednak wyglądać zupełnie inaczej, bo w rolę Yennefer wcielić się miała Joanna Jabłczyńska.

Polska aktorka znana m.in. z Tylko mnie kochaj czy Na Wspólnej pierwotnie została obsadzona w roli młodej Yennefer. Rewelacje te zdradziła w trakcie rozmowy z Żurnalistą w wywiadzie dostępnym w serwisie YouTube. Cała rozmowa jest interesująca, aczkolwiek dla graczy i fanów fantasy najciekawszym kąskiem z pewnością jest ten o Wiedźminie. Aktorka zdradziła, że miała zagrać „młodszą wersję Grażyny Wolszczak”.

Miałam już wszystkie próby, uczyli mnie jeździć konno, sprawdzali, jak będę z soczewkami brązowymi wyglądała. No bo Grażyna Wolszczak, wiadomo. No i po prostu ja już tam byłam. Boże, Michał Żebrowski, no w ogóle… No kurczę, inni by dali się za to pokrajać. Dopłacę, oby tylko mnie tam wpuścili.

– opisuje swój angaż Jabłczyńska