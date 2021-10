Muzyka z Wiedźmina w rytmie DOOM-a. Genialne połączenie dwóch serii

Co, gdyby muzyka w Wiedźminie przypominała bardziej „żywe”, metalowe kawałki rodem z Doom Eternal? Jeden youtuber postanowił to sprawdzić. Efekt jest naprawdę genialny.

WiedźDoom? Doom: Dziki Gon? A może Wiedźmin 3: Eternal? Jakkolwiek by się tu nie silić na zmyślny tytuł, kawałek inspirowany obiema grami brzmi naprawdę potężnie.

Wiedźmin trafił do piekła i spotkał Doomslayera

Zarówno najnowsze części Dooma, jak i cały cykl gier wiedźmińskich znane są z wielu różnych powodów, ale łączy je jeden – muzyka. Choć nie ma co porównywać folkowych nut przygrywających Geraltowi do djentowej masakry z Dooma, obie gry posiadają soundtracki, których zdecydowanie warto słuchać poza rozgrywką. Co, gdyby je połączyć?

To pytanie zadał sobie youtuber o nicku GeoffPlaysGuitar, który (co raczej nie jest zaskakujące) gra na gitarze. Jego treści dotyczą szeroko pojętej muzyki, a on sam wielokrotnie tworzył różne ciekawe crossovery utworów z gier wideo. Trzeba jednak przyznać, że specjalizuje się w przenoszeniu innych gier na dźwięki z dwóch ostatnich części Dooma.

W najnowszym wideo postanowił przenieść Wiedźmina na nuty Doom Eternal. Nie jest to aż tak zaskakujące połączenie – w końcu gatunek „folk metalu” nie jest niczym nowym. Tutaj jednak autor sięgnął ponad oczywiste połączenie. Dzięki temu wzbogacił muzykę z polskiej gry o typowe industrialne brzmienia, agresywne riffy i techniczne ambienty. Osobiście nie mogę przestać tego prześwietnego utworu. Nie pogardziłbym, aby pojawił się mod, który podmienia na niego soundtrack w trakcie walki.

Na wideo poniżej znajdziecie nie tylko ostateczny efekt (od 10:23), ale też dość bogate wprowadzenie. Autor wyjaśnia nieco wiedźmiński lore i tłumaczy swoje inspiracje. Widać, że w skonstruowanie 5-minutowego mixu włożył naprawdę wiele siły.