Wiedźmin, ale to Oblivion. Ten mod narobi sporo zamieszania

Path of the Witcher – nowy mod do Oblivion Remastered wciąga graczy w wiedźmiński świat

„Path of the Witcher” to darmowy mod do Oblivion Remastered, który wprowadza pełnoprawną, klimatyczną przygodę w stylu Wiedźmina. Gracze wyruszą na misję pokonania pięciu bossów, a w nagrodę otrzymają wiedźmiński ekwipunek, dwa potężne Claymore’y (stalowy i srebrny) oraz… magiczne Znaki. Tak — Aard, Igni, Quen, Yrden i Axii w pełnej krasie, każdy rozwijany na pięciu poziomach i powiązany z odpowiednią szkołą magii.

Całość to nie tylko hołd dla gier CD Projekt RED, ale też solidna porcja nowej zawartości, która pasuje do Obliviona zaskakująco dobrze. Start przygody? Możesz zacząć od bossa w Cloud Top (na północ od Chorrol) lub Veyond Cave (północ Bravil). Instalacja jest prosta, a sam mod dostępny jest już na NexusMods. Jeśli od dawna szukasz pretekstu, by wrócić do Obliviona, to właśnie go znalazłeś — i to z mieczami w dłoniach.

Mod, jak zwykle, pobierzecie bezpośrednio ze strony Nexus Mods. Za darmo, oczywiście.

A skoro jesteśmy przy temacie modów, warto też rzucić okiem na inne perełki: Ultra Combat UE4SS wprowadza filmową walkę z perfect dodgem i zwolnieniem czasu. 4K Texture Pack odmładza grę graficznie, a mod z ponad 500 ręcznie dodanymi źródłami światła sprawia, że Imperial City wygląda jak z zupełnie nowej produkcji. Jedno jest pewne – Oblivion Remastered właśnie wszedł w swoją drugą młodość. A dzięki fanom — wygląda lepiej niż kiedykolwiek.

Źródło: dsogaming.com