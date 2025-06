Nie, to nie żart ani deepfake. Jeden z użytkowników Reddita udowodnił, że kultowy Wiedźmin 3: Dziki Gon może działać na… zegarku. Tak, tym na nadgarstku. A dokładnie — na Samsung Galaxy Watch Ultra. I choć to bardziej technologiczna sztuczka niż sposób na wieczorne granie, efekt jest zaskakująco… grywalny?

Wiedźmin 3 uruchomiony na smartwatchu

Redditor o nicku BranaMitrovicFloyd opublikował film, na którym pokazuje, jak steruje Geraltem na swoim Galaxy Watch Ultra, używając przeglądarki, usługi GeForce Now i rysika. Gra nie działa oczywiście lokalnie – zegarek nie ma szans udźwignąć takiego tytułu – ale dzięki streamowaniu z chmury, całość wygląda zaskakująco płynnie. Widać animację, środowisko gry, nawet interfejs. To bardziej pokaz możliwości niż realna opcja dla graczy. Ekran zegarka jest mikroskopijny, opóźnienia wyraźne, a sterowanie na dotykowej powierzchni to prawdziwa walka. Ale mimo tego, Wiedźmin 3 działa. I to całkiem nieźle jak na sprzęt, który zwykle służy do liczenia kroków i wyświetlania powiadomień.

Bo czasem technologia nie musi mieć praktycznego zastosowania, żeby była fascynująca. Ten eksperyment to nie manifest nowego sposobu grania, tylko pokaz kreatywności i technologicznej ciekawości. Pokazuje, jak bardzo zmieniło się granie – z komputerów stacjonarnych, przez konsole, aż po smartwatche. A co najlepsze? Ty też możesz tego spróbować. Jeśli masz Galaxy Watch Ultra, konto w GeForce Now i odrobinę wolnego czasu (i cierpliwości), możesz mieć Geralta na swoim nadgarstku. A jeśli dorzucisz kontroler Bluetooth, być mo

Zobacz też: Najładniejsze gry w Xbox Game Pass. Gdy liczy się grafika i… to wystarczy

Czy Wiedźmin 3 na smartwatchu to przyszłość gamingu? Nie. Ale to jeden z tych małych technologicznych eksperymentów, które przypominają, jak daleko doszliśmy. I że czasem warto zrobić coś kompletnie niepraktycznego… tylko po to, że się da.

Źródło: pocket-lint.com