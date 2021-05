Wiedźmin 3 – z tym modem obejdziesz się bez lupy, grając na małym ekranie

Interfejs z gry Wiedźmin 3: pozostawia sporo do życzenia. Bez wątpienia miniaturowa czcionka w dialogach nie każdemu przypadła do gustu. Na szczęście kolejny raz ratuje nas społeczność moderska.

Wielu zgodzi się ze mną, że Wiedźmin 3 nie jest grą idealną. Choć twórcy dzięki niej wynieśli game dev na zupełnie nowy poziom, wiele jej elementów mogłoby być zdecydowanie lepiej zrobionych.

Między innymi mam na myśli wielkość czcionki w dialogach, której w żaden sposób nie możemy powiększyć. Posiadacze mniejszych ekranów, np. w laptopach, wielokrotnie przez to byli zmuszeni do przybliżania się w stronę matrycy. Na szczęście nie będzie to już konieczne, jeżeli zainstalujecie Bigger Subtitles Mod.

Twórca modyfikacji dodał możliwość zeskalowania wielkości czcionki podczas rozmów z NPC o 125, 135 i 150%. Bez wątpienia różnica jest znaczna i naprawdę pozytywnie wpływa na czerpanie przyjemności z gry. Niejednokrotnie podczas swoich wiedźmińskich przygód wybijałem się ze świata produkcji, bo musiałem bardzo powoli czytać kwestie bohaterów z powodu małej wielkości liter.

Jeżeli i Wy narzekacie na brak możliwości powiększenia rozmiarów czcionki w Wiedźminie 3, to polecam Wam pobrać tę modyfikację. Bezsprzecznie twórcy powinni rozważyć dodanie takiej możliwości do gry. Nie zdziwiłbym się, jeżeli tak będzie w przyszłości, ponieważ ostatnio usłyszeliśmy o nawiązaniu współpracy CD Projekt RED z jednym z naszych rodaków.

Modyfikację Bigger Subtitles możecie pobrać stąd.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.