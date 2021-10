Nowy mod do Wiedźmina 3 powoduje, że Płotka jest jeszcze ważniejszym kompanem

Na Nexus Mods pojawiła się nowa modyfikacja do Wiedźmina 3. Zwiększa ona immersję z naszym stałym kompanem, czyli Płotką, która staje się wyjątkowo nieoceniona.

Płotka lubi biegać w powietrzu, wspinać się na drzewa i ogólnie sprawiać problemy wychowawcze. Teraz zyskuje jednak więcej użytecznych funkcji.

Wiedźmin 3 z modem na immersję

Przed wieloma deweloperami często staje pytanie – czy poświęcić immersję na rzecz frajdy i wygody gameplayu? W przypadku takiego Red Dead Redemption 2 widać, że Rockstar raczej poszedł w stronę „wczuwania się”. Za to polski CDPR chciał jak najlepiej wyważyć oba te elementy.

Powoduje to jednak, że Wiedźmin 3 mógł w cyklu produkcyjnym nieco tej „immersji” stracić. Z odsieczą przychodzą autorzy modów, którzy regularnie dodają do gry nowe elementy powodujące, że jeszcze głębiej zanurzamy się w świat Geralta z Rivii.

Najnowszy mod dotyczy przede wszystkim naszego konia – Płotki i powoduje, że odgrywa on większą rolę w rozgrywce. Do tej pory wierzchowiec służył przede wszystkim za środek transportu i źródło uciech, gdy wezwaliśmy go w miejscu, w którym nie za bardzo mógł się odnaleźć, tj. zrespił się na drzewie.

Mod autorstwa użytkownika o pseudonimie mugijiang powoduje, że Geralt nosi miecz stalowy nie na plecach, a przy biodrze. Może jednak schować swoją broń na Płotce, co okraszone jest odpowiednią animacją. Aby immersji stało się zadość, mieczy trzymanych na koniu dobyć możemy wyłącznie, gdy przy nim stoimy. Do każdej broni przypisany jest odpowiedni klawisz. Do tego wszystkiego twórca dodał możliwość używania alchemii i inwentarza tylko wtedy, gdy znajdujemy się blisko wierzchowca. No bo przecież Geralt nie ma magicznych kieszeni w swoich wiedźmińskich pantalonach, prawda?

Jeżeli ta modyfikacja Was zachęca, znajdziecie ją na stronie Nexus Mods.