Beauclair jak z książki. Nowy mod do Wiedźmin 3 pozwala zwiedzić pałac księżnej Toussaint

Miłośnicy świata Sapkowskiego mają powód do radości. Dzięki nowej modyfikacji do Wiedźmin 3 mogą po raz pierwszy naprawdę zwiedzić pałac w Beauclair . M iejsce, które dotąd było bardziej tłem niż przestrzenią do eksploracji. Teraz można wejść do środka, poczuć zapach marmurów i poszukać… ukrytego pokoju.

Zajrzyj za królewskie kurtyny. Nowy mod do Wiedźmin 3 otwiera pałac w Beauclair

Beauclair w grze zawsze wyglądał imponująco – z oddali. Ale modder o pseudonimie OlivierR45455566465 postanowił, że to za mało. Dzięki jego pracy możemy teraz swobodnie poruszać się po wnętrzach pałacu, których detale zaprojektowano tak, by wiernie oddać klimat książkowego Toussaint. Nie chodzi tu tylko o estetykę. To prawdziwa okazja, by wejść do miejsca, które wielu fanów znało dotąd tylko z opisów Sapkowskiego.

W środku czeka na nas cały wachlarz królewskich wnętrz: ogromna sala wejściowa, główna wieża z kilkoma poziomami, rycerska sala, biblioteka pod szklanym sufitem, sala tronowa, skarbiec, prywatne komnaty księżnej i… coś jeszcze. Wśród marmurów i tkanin znajdzie się też ukryty pokój – mały smaczek dla tych, którzy lubią eksplorować świat dokładniej niż quest znaczy drogę.

To nie jest mod z fajerwerkami i nową linią fabularną. To prezent dla tych, którzy kochają lore i klimat Wiedźmina bardziej niż walkę z potworami. Każde pomieszczenie, każdy detal to ukłon w stronę książkowego pierwowzoru – i właśnie dzięki temu pałac Beauclair przestaje być tylko ładnym tłem do dialogów. Staje się miejscem, które można poczuć i przeżyć po swojemu.

Mod pobierzecie z dobrze znanej strony.

Zobacz też: Gry na komputer (prawie) za darmo. Poznaj sposób na tanie granie na PC

Mod ten dołącza do coraz bogatszej kolekcji fanowskich dodatków, które na nowo rozpalają miłość do Wiedźmina 3. Nawet tyle lat po premierze. Jeśli kiedykolwiek marzyłeś, by zamiast kolejnego kontraktu po prostu pobłądzić po pięknych korytarzach Toussaint i na chwilę stać się częścią jego opowieści, ten mod jest dla ciebie. Bo czasem największa przygoda kryje się nie w mieczu, a w szczególe.

Źródło: dsogaming.com