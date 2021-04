Wiedźmin 3 coraz bliżej fotorealizmu. Wszystko dzięki temu modowi

Wiedźmin 3 nawet po 6 latach od premiery wygląda ślicznie, ale moderzy stale go upiększają. Pojawiła się nowa modyfikacja odmieniająca oświetlenie.

Mam wrażenie, że trzeci Wiedźmin zastępuje powoli Skyrima pod względem modyfikacji. Przygody Białego Wilka są bardzo chętnie modowane i stale zyskują wiele ciekawych nowości od fanów.

Naturalnie spora część projektów skupia się na poprawie grafiki. Jeśli standardowy W3 już Wam się nie podoba, znajdziecie całą masę ślicznych poprawek. Właśnie opublikowano nowy mod, który odmienia świat Dzikiego Gonu.

Aeonic 2021 sprawia, że oświetlenie wygląda dużo bardziej realistycznie. Autor projektu zaznacza, że wciąż rozwija modyfikację i pracuje nad poprawkami. Jeśli natkniecie się na błędy, warto zgłosić je twórcy. Aktualne efekty jego pracy i tak robią ogromne wrażenie.

Dodatkowo warto wspomnieć, że w projekcie wykorzystano też inne mody:

HD Reworked Project

More Shadows

Disable Fake Lights

Supreme to Extreme Graphic Options

Jeśli zainstalujecie wszystkie powyższe poprawki, Wasza gra zmieni się nie do poznania. Naturalnie do jej sprawnego działania potrzeba mocnego komputera. Niemniej jeśli takowy posiadacie, warto to zrobić. Ponowne przechodzenie Wiedźmina 3 z tak śliczną grafiką to zapewne czysta przyjemność.

Modyfikację możecie pobrać w tym miejscu. Instrukcja instalacji znajduje się w plikach moda, a poniżej znajdziecie zrzuty ekranu pokazujące efekt zastosowania zmian.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.