Polska cosplayerka wcieliła się w Triss z Wiedźmina. Blisko 300 tys. obserwujących o czymś świadczy, prawda?

Oto kolejna dawka świetnego cosplay’u! Tym razem chcę zaprezentować Wam rudowłosą bohaterkę z Wiedźmin: 3 Dziki Gon, w którą odegrała utalentowana modelka z naszego kraju.

Na poniższych zdjęciach możecie zobaczyć Triss, w którą wcieliła się Kamila „Andrasta”, czyli niezwykle popularna w sieci artystka. Zobaczcie sami, jak wypadła w tej świetnej sesji fotograficznej. W mojej opinii to jeden z najlepszych cosplay’ów, jakie widziałem w życiu. Moją uwagę przykuł jednak fakt, że cosplayerka na zdjęciach wygląda na nieco młodszą od miłości Geralta. Jest to jednak drobny szczegół, który wcale negatywnie nie wpływa na odbiór całości.

Poniżej możecie znaleźć social media modelki. Zachęcam zajrzeć tam, ponieważ traficie tam po przejściu przez te linki na masę świetnego cosplay’u. Andrasta w swoich sesjach zdjęciowych wciela się nie tylko w postacie z Wiedźmin 3: Dziki Gon, ale też te z innych dzieł popkultury.

Instagram – link

Patreon – link

Na łamach Planety Gracza znajdziecie masę innych, świetnych sesji zdjęciowych. Wszystkie artykuły na ten temat znajdziecie w tym miejscu. W ostatnim czasie powstał też tekst na temat innej, świetnej kreacji – tym razem z The Last of Us. Jeżeli Was to zaintrygowało, zachęcam wejść tu. Gwarantuję Wam, że nie powinniście być zawiedzeni.