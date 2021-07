10 gorących fotografii z Shani z Wiedźmina. Genialny popis umiejętności modelki

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Lada Lyumos jeszcze jeden raz wcieliła się w Shani z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Świetny popis jej umiejętności jest wart poświęcenia krótkiej chwili.

O tej utalentowanej cosplayerce już niejednokrotnie mogliście przeczytać na łamach Planety Gracza. Jej kreacje w roli Shani możecie odnaleźć odpowiednio tu, tutaj i jeszcze w tym miejscu. Wróćmy jednak do tematu tego artykułu, którym jest jeszcze jedna sesja. Zobaczcie sami, a pewnie zgodzicie się z tym, że Lada Lyumos nie wychodzi z formy.

Modelka, którą możecie zobaczyć powyżej specjalizuje się też w cosplayu erotycznym, w związku z tym musieliśmy ocenzurować dwie ostatnie fotografie. Wiele jej innych dzieł znajdziecie w sieci, np. na jej oficjalnym profilu na Deviant Art lub na Instagramie. Warto tam spojrzeć, ponieważ już wiele razy kobieta popisała się swoimi umiejętnościami.

Jeżeli interesujecie się cosplay’em lub cosplay’owaniem, zachęcam do zapoznania się z naszymi wcześniejszymi propozycjami. W tym miejscu znajdziecie nasze wszystkie, dotychczasowe teksty skupiające się na tej tematyce. Oczywiście nie zabrakło tam też fotografii nawiązujących do innych dzieł świata popkultury, choć dużo z Wiedźmin 3:Dziki Gon też tam znajdziecie. Mimo to, każdy powinien tam upatrzeć coś pod swój gust.