Watch Dogs Legion zalane podejrzanymi recenzjami

Watch Dogs Legion otrzymało dziesiątki zaskakująco pozytywnych recenzji na portalu Metacritic. Czyżby ktoś stosował nieuczciwe zagrywki marketingowe?

Najnowsze Watch Dogs zostało całkiem ciepło przyjęte przez graczy i recenzentów. Wystawiliśmy grze pozytywną ocenę, choć nie da się ukryć, że do ideału sporo zabrakło.

Użytkownik YouTube podpisujący się jako Matt Daly zauważył, że Watch Dogs Legion otrzymało wiele bardzo podejrzanych recenzji od użytkowników serwisu Metacritic. Jak nietrudno się domyślić, większość z nich jest skrajnie pozytywna.

Co ważne – praktycznie wszystkie z omawianym powyżej ocen zostały wystawione przez nowe konta, które nie oceniały wcześniej gier. Dodatkowo warto zauważyć, że każda z tych osób wystawiła recenzję kilku wersjom gry na różne platformy.

Nie będziemy nikogo osądzać, ale pierwsze co przychodzi na myśl, to chęć podbicia sobie ocen na Metacritic przez Ubi. Wątpię jednak, aby firma zdecydowała się na taki ruch i do tego zrealizowała go w tak oczywisty sposób.

Możliwe, że jest to zorganizowana akcja antyfanów Ubisoft, którzy chcieli w ten sposób popsuć reputację wydawcy. Oczywiście niewykluczone, że sprawa wygląda zgoła inaczej i to zagorzali fani gry umówili się na podbicie ocen Legionu tak, aby lepiej prezentowały się w serwisie.

Jedno jest pewne – Metacritic z pewnością nie pozostawi takie sytuacji bez odzewu. Administratorzy portalu mieli styczność z podobnymi akcjami i zareagowali na nie bardzo stanowczo. Natłok nieuzasadnionych, negatywnych ocen w przypadku The Last of Us Part 2 przyczynił się wcześniej do zmiany zasad działania strony.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.