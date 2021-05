Watch Dogs Legion z wielką aktualizacją 4.05. Nowa postać, gadżety i wiele więcej

Watch Dogs Legion otrzymało bardzo pokaźną aktualizację zawartości. Gracze mogą zapoznać się z kilkoma znaczącymi nowościami. Dotyczy to zarówno osób z przepustką sezonową, jak i tych bez niej.

Gracze spędzający czas w wirtualnym, futurystycznym Londynie mają prawo być niezadowoleni. W porównaniu do Assassin’s Creed Valhalla, nowe Watch Dogs rozwija się bardzo powoli i Ubi zdaje się faworyzować swoją serię o asasynach.

Na szczęście do Watch Dogs Legion wreszcie zmierza sporo nowości. Aktualizacja 4.05 zadebiutuje na serwerach już dziś w południe. Fani tej produkcji otrzymają kilka ciekawych nowinek.

Pierwsza nowość ucieszy posiadaczy przepustki sezonowej. Patch wprowadza do gry Mindę Sidhu. Nowa, specjalna hakerka potrafi zapanować nad umysłami wrogów i wygląda na na całkiem potężną. Dodatkowo osoby z Season Passem mogą liczyć na nową misję – „Przesuń w prawo”.

Nie zabrakło też nowości dla trybu online. Wzbogaci się on o trzy nowe misje we współpracy i pięć zadań. Co więcej, pojawią się też dwa nowe gadżety: Guardian Drone i Point Defense Drones.

Rozwinięciu ulegnie też podstawowa gra. Do naszych szeregów będziemy mogli wcielić dwie dodatkowe klasy postaci: DJ’a i ratowniczkę. Możecie je wykorzystać zarówno w trybie dla jednego gracza, jak i w wieloosobowych zmaganiach.

Na koniec drobna, ale wyczekiwana przez graczy nowość. Jeśli brakuje Wam w Legionie możliwości bardziej zaawansowanej personalizacji hakerów, Ubi właśnie je rozwinęło. Wydawca obiecuje, że wkrótce do gry trafią kolejne aktualizacje.

Poniżej znajdziecie zwiastun łatki z kanału Ubisoft Polska.

