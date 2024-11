Zgodnie z wcześniejszymi plotkami, Blizzard zdecydował się na wydanie odświeżonej wersji swoich dwóch klasycznych gier. Mowa oczywiście o kultowych strategiach, czyli Warcraft 1 i 2. Obie gry są już dostępne w pakiecie Warcraft Remastered Battle Chest. Część graczy zastanawia się, czy zostaną dodane do biblioteki Xbox Game Pass.

Warcraft powraca. Dwie legendarne gry dostały remaster

Blizzard ogłosił wydanie odświeżonej wersji swoich dwóch klasycznych strategii czasu rzeczywistego. Już teraz możemy wrócic do świata pierwszego i drugiego Warcrafta w poprawionej oprawie i wieloma ulepszeniami na modłę 2024 roku.

Co oferuje pakiet odświeżonych gier?

Zupełnie nowa, ręcznie rysowana oprawa wizualna zachowująca charakter oryginału

Możliwość przełączania się między wersjami graficznymi w czasie rzeczywistym (oryginał i remaster)

Poprawienie interfejsu użytkownika

Dostosowanie sterowania do nowoczesnych standardów

Pakiet odświeżonych gier Blizzarda jest dostępny do kupienia na oficjalnej stronie Battle.net:

Czy w obliczy przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft możemy spodziewać się debiutu zestawu w Xbox Game Pass? Na ten moment nie wiadomo nic o planach zasilenia nim biblioteki abonamentu. Blizzard dodał tam niedawno dwie części StarCrafta, ale to na razie tyle. Coś mi podpowiada, że gigant chce póki co zarobić na samodzielnej sprzedaży pakietu, a jego debiut w usłudze nie zaprząta mu póki co głowy.

Źródło: videogameschronicle.com