Walker. Zobaczcie zwiastun reboota Strażnika Teksasu

Walker to następca kultowego serialu Strażnik Teksasu. Tylko gdzie podział się Chuck Norris?

W głównego bohatera wcieli się Jared Padalecki, który występował w takich produkcjach jak Młody MacGyver, Nie z tego świata czy Ostry dyżur. Poza nim na ekranie zobaczymy takich aktorów jak: Keegan Allen, Mitch Pileggi, Lindsey Morgan i Genevieve Padalecki. Reżyserem jest zaś Anna Fricke, pracująca dotychczas m.in. nad produkcją Valor.

Główny bohater Cordell Walker to ojciec dwójki dzieci, który stracił swoją żonę. Powraca do Austin, by na własnej skórze przekonać się jak wiele zmieniło się w mieście pod jego nieobecność. Protagonista podejmuje współprace z nową partnerką, by rozwikłać tajemnicę śmierci jego ukochanej. Przyjdzie mu się także zmierzyć ze zorganizowaną przestępczością.

Premiera serialu została ustalona na 21 stycznia 2021 roku. Walker powstaje dla CW Television Network (The CW), amerykańskiej sieci telewizyjnej. Żałujecie, że w obsadzie nie pojawił się nieśmiertelny Chuck Norris?

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.