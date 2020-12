Viking City Builder na nowym gameplayu. Walka, pory roku, ray tracing

Do sieci trafił świeży filmik z RTS-a o wikingach od jednoosobowego studia Roslagen.

Na oficjalnym koncie PlayWay na YouTube opublikowano krótkie nagranie z Viking City Builder. Minutowe wideo prezentuje mechanizmy walki i świat podczas kolejnych pór roku.

Viking City Builder to połączenie RTS-a z city builderem, w którym projektujemy od podstaw osadę wikingów, zarządzamy nią oraz bierzemy udział w podbojach wojowników z Północy. Produkcja umożliwi budowanie mieszkań, jednostek portowych i miejsc kultu. Obiekty są wzorowane na realnych budowlach z czasów wikingów.

Na uwagę zasługuje oprawa graficzna RTS-a, która ma bazować na silniku Unreal. Co ciekawe, Viking City Builder będzie pierwszą strategią ze wsparciem dla technologii ray tracing. Oczywiście to, co widzimy na filmiku, przedstawia jedynie produkcję na wstępnym etapie prac – ale i tak jest nieźle.

Niestety gra nie ma jeszcze nawet przybliżonej daty premiery – na Steamie widnieją na razie literki TBA. Na platformie Valve można dodawać tytuł do listy życzeń.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta. Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.