V Rising spodoba się fanom Castlavanii. Sprawdźcie zwiastun nowej gry o wampirach

Na PC zmierza V Rising, czyli gra czerpiąca garściami inspiracje ze świata serialu Netflixa na podstawie Castlevanii. W produkcji wcielimy się w wampira, który musi zbudować swoje własne imperium.

Za projekt odpowiada szwedzkie studio Stunlock Games, które realizowało między innymi anulowany projekt gry MOBA w świecie serii Dead Island. Tym razem twórcy chcą nam przedstawić trochę inne realia, ponieważ podczas rozgrywki będziemy sterować wampirem, który obudził się z tysiącletniego snu. Mamy tutaj do czynienia z trzecioosobowym survivalem w rzucie izometrycznym.

Jak dowiadujemy się od Johana Ilvesa, dyrektora do spraw marketingu:

Zespół inspirował się wszystkim, od klasycznego gotyckiego horroru po Castlevanię Netflixa, aby stworzyć krainę walki, w której wampiry, ludzie i nadprzyrodzone bestie współistnieją w niepewnej równowadze. Chcemy dać graczom możliwość przeżycia pełnego wampirzego doświadczenia, które obejmuje ucieczkę przed palącym słońcem, poszukiwanie krwi i budowę zamku. Jednocześnie grając z innymi drużynami i będąc ściganym przez łowców wampirów. Jest to nasza najbardziej ekscytująca gra do tej pory. Nie możemy się doczekać, aby podzielić się większą ilością informacji w najbliższej przyszłości. – przekazał Johan Ilves, dyrektor ds. marketingu w Stunlock Studios

V Rising to nie tylko gra dla jednego gracza

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w tytule spędzimy czas samemu lub w kooperacji. Johan w swojej wypowiedzi poinformował także o „graniu z innymi drużynami”. Czy to oznacza w takim razie, że do produkcji zostaną zaimplementowane jeszcze jakieś mechaniki rywalizacji między wieloma graczami? Jeżeli tak, brzmi to naprawdę interesująco.

Premiera na Steamie ma odbyć się jeszcze w tym roku. Wcześniej mają odbyć się beta testy. Bez wątpienia powyższe materiały z gry prezentują się klimatycznie. Miejmy nadzieję, że już za niedługo usłyszymy kolejne wieści dotyczące postępów prac nad produkcją.

Myślę, że deweloperzy wybrali świetny moment na ogłoszenie tytułu, ponieważ dzisiaj premierę ma Resident Evil Village, gdzie nie brakuje wampirzych twarzy. Gracze po tej grze na pewno będą spragnieni mrocznych światów, szczególnie przy naprawdę dobrych ocenach produkcji.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.