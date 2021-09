Uncharted na PS Vita miało mieć zaskakujący tryb multiplayer. W internecie pojawiły się wewnętrzne dokumenty Sony

W internecie pojawiła się prezentacja wczesnej wersji Uncharted Złota Otchłań, jaką Bend Studios miało pokazać Sony. Dowiedzieliśmy się z niej paru ciekawych rzeczy, w tym informacji o trybie multiplayer, który ostatecznie do gry nie trafił.

Bend Studios w 2011 roku wypuściło Uncharted Złota Otchłań, czyli kieszonkową wersję uwielbianej serii gier od Naughty Dog, przeznaczoną na PlayStation Vita. W Internet Archive pojawiła się rzekoma prezentacja, którą deweloperzy przygotowali dla wydawcy. Rzuca nowe światło na proces powstawania produkcji.

Uncharted Złota Otchłań miało mieć tryb multiplayer

Pierwsza wersja gry (sprzed dwóch lat od jej premiery) była niemal tym samym, co dostaliśmy. Deweloperzy pokazali Sony swoje własne pomysły na pełne wykorzystanie potencjału PS Vita (niech spoczywa w spokoju). Pierwotnie do gry miał trafić nawet tryb multi, jakże inny od tego, co znajdziemy w „dużych” częściach serii.

Planowano tryb wzorowany na czymś w rodzaju popularnego w swoim czasie Mafia Wars od Zyngi.

Połącz swoje umiejętności z graczami z całego świata, aby odkrywać, identyfikować i zbierać unikalne i rzadkie zestawy artefaktów. Rywalizuj z graczami, aby stać się najbogatszym i najbardziej znanym poszukiwaczem skarbów. Wykorzystaj rozszerzoną rzeczywistość opartą na NGP (wczesna nazwa dla PS Vita – dop. red.) do interakcji z wirtualnymi artefaktami w prawdziwym świecie! Wszystkie te skarby składają się na nieustającą grę, która polega na rywalizacji z graczami z całego świata, aby stać się najbogatszym i najbardziej znanym poszukiwaczem fortuny. Prezentacja Bend Studios

Tryb miał oferować rywalizacyjne zdobywanie artefaktów, wykorzystując przy tym możliwości handhelda. Pojawiła się wzmianka o identyfikacji skarbów w AR, naprawianiu zniszczonych trofeów czy łamaniu starożytnych kodów. Ostatecznie gracze mieli piąć się w szczeblach kariery, decydując czy znalezione skarby sprzedadzą na czarnym rynku, czy wystawią w muzeach.

Co ciekawe, PS Vita doczekała się w końcu Uncharted w wersji multiplayer, ale była to… karcianka. Uncharted Pogoń za Fortuną raczej nie było tym, czego spodziewali się fani. Tym bardziej, że wersja od Bend Studios wydaje się dziś dość ciekawym pomysłem.