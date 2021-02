Ubisoft zastanawia się nad zmianą cen gier. Będziemy grać taniej?

Ubisoft rozważa zmianę cen swoich gier. Firma jeszcze nie podjęła ostatecznej decyzji i zastanawia się nad innymi możliwościami.

Zapowiedź i ostateczna premiera nowej generacji konsol minęły nam pod znakiem kontrowersji. Kiepska dostępność sprzętów i niewielka ilość tytułów startowych rozczarowały graczy, ale na tym nie koniec komplikacji.

Wraz z nową jakością pojawiły się też nowe ceny najświeższych produkcji. Demon’s Souls debiutowało kosztując około 350 złotych, czyli naprawdę sporo nawet jak na nowy tytuł. Podobnie sprawa wyglądała w przypadku innych poszczególnych produkcji wychodzących na next-geny.

Nie wszyscy deweloperzy postanowili jednak podążać za nieprzyjemnym dla graczy trendem. Assassin’s Creed Valhalla na PS5 było wycenione na „jedynie” 289 złotych, co napawało optymizmem.

Ubisoft zaczął jednak rozważać zmianę cen swoich tytułów. Firma aktualnie myśli nad kilkoma opcjami i poszukuje innych możliwości, co potwierdził prezes firmy, Yves Guillemot.

Jeśli chodzi o ceny, analizowaliśmy dynamikę konkurencji w ubiegłym kwartale i wciąż szukamy nowych możliwości. Nie podjęliśmy żadnych decyzji. – skomentował Yves Guillemot na podsumowaniu finansowym

Źródło: GameRant

Pojęcie „nowych możliwości” jest na ten moment nieklarowne i ciężko póki co spekulować na temat dalszych kroków Ubi. Istnieje więc cień szansy na to, że francuski wydawca będzie oferować wysokobudżetowe gry za niezmienioną, niższą względem konkurencji cenę. Zdecydowanie ucieszyłoby to graczy.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.