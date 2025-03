Tygodniowa wyprzedaż na Steam. Kolejne okazje na PC

W internetowym sklepie Steam trwa aktualnie wyprzedaż z okazji nowego tygodnia (oraz z okazji środku tygodnia). W ramach promocji przeceniono m.in. Ghost of Tsushima: Director’s Cut, Still Wakes the Deep czy też Case Files: Behind Closed Doors. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

Tygodniowa wyprzedaż na Steam. Tanie gry na PC

Z powyższego zestawienia na pewno trzeba wyróżnić Ghost of Tsushima. Dla niewtajemniczonych: to bestseller studia Sucker Punch Productions z 2020 roku, w którym przenosimy się na tytułową japońską wyspę. Tam wcielamy się w głównego bohatera, Jina Sakai, który cudem przetrwał tragiczną bitwę. Jego celem jest powstrzymanie Mongołów przed sprowadzeniem zagłady.

Oprócz tego warto sprawdzić Still Wakes the Deep. Gracz wciela się tutaj w pracownika platformy, który musi walczyć o przetrwanie, gdy wszystkie systemy komunikacyjne zawodzą, a ucieczka staje się niemożliwa. Wśród zalanych korytarzy, walących się konstrukcji i ścigających go cieni, jego jedynym celem jest przeżycie oraz pomoc pozostałym członkom załogi.

Ciekawie prezentuje się również The Plucky Squire. Jest to przygodówka akcji, w której baśniowe postacie dosłownie wychodzą poza kartki swojej książki, odkrywając nowy, trójwymiarowy świat. Głównym bohaterem gry jest Piórek, dzielny bohater bajki, który wraz ze swoimi przyjaciółmi wiedzie spokojne życie w ilustrowanej książce. Wszystko jednak się zmienia, gdy Marudziej, złoczyńca historii, orientuje się, że jego los jest z góry przesądzony – zawsze będzie przegrywał ze siłami dobra. Postanawia więc złamać reguły opowieści i wyrzuca Piórka ze stron książki, zmieniając jej zakończenie na mroczniejsze. Naszym zadaniem jest ocalenie przyjaciół i przywrócenie szczęśliwego zakończenia.

Źródło: Steam