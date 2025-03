PS Plus marzec 2025 dla progów Extra i Premium. Oficjalna oferta i lista gier na PS5/PS4

Dowiedzieliśmy się właśnie, jakie gry dołączą do oferty PS Plus marzec 2025 w przyszłym tygodniu. PlayStation doda do wcześniejszych nowości w progu Essential kilkanaście kolejnych tytułów, ale żeby w nie pograć, musimy posiadać abonament Extra lub Premium. Przypominamy, że zawsze możecie go kupić bądź przedłużyć taniej, korzystając z promocji na doładowania PSN.

Posiadając dowolną wersję abonamentu PlayStation Plus, możesz nie tylko pobierać co miesiąc nowe gry, ale również odbierać co jakiś czas ekskluzywne dodatki do gier za darmo, choćby ten niedawny do szalenie popularnej produkcji z czołgami. Dodatkowym „plusem” pakietu Premium są natomiast darmowe triale. Pisaliśmy ostatnio o możliwości sprawdzania gry w stylu Crash Bandicoot i Donkey Kong Country.

PS Plus Extra na marzec 2025 – lista nowych gier

UFC 5 | PS5

Prince of Persia: The Lost Crown | PS4, PS5

Captain Tsubasa: Rise of New Champions | PS4

Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy | PS4, PS5

Arcade Paradise | PS4, PS5

Bang-On Balls: Chronicles | PS4, PS5

You Suck at Parking | PS4, PS5

Syberia – The World Before | PS4, PS5

PS+ Premium na marzec 2025 – lista nowych gier

Arcade Paradise VR | PS VR2

Armored Core | PS4, PS5

Armored Core: Project Phantasma | PS4, PS5

Armored Core: Master of Arena | PS4, PS5

Ogłoszone dzisiaj nowości w PlayStation Plus, zostaną udostępnione do pobrania w przyszły wtorek, czyli 18 marca. Do tego też czasu możemy ogrywać usuwane tytuły z katalogu Extra i Premium, a jest ich sporo z wielkimi hitami AAA na czele.

