Zgodnie z tradycją, na platformie cyfrowej dystrybucji Steam trwa tygodniowa wyprzedaż. Po raz kolejny na przecenie znajdziemy tysiące produkcji, począwszy od gier dużych i popularnych, a skończywszy na tych niezależnych i często niedocenionych. Znajdzie się coś dla każdego. W niższych cenach zgarnąć można między innymi Dead Island 2, CODE VEIN, Little Nightmares II, Medieval Dynasty, My Time at Portia czy Evil West.

Jeżeli interesuje Was pełna lista okazji, zajrzyjcie tutaj. A my zapraszamy do zestawienia z wybranymi ofertami!

Tygodniowa wyprzedaż na Steam. Tanie gry na PC

Z powyższego zestawienia warto wyróżnić chociażby Evil West, czyli trzecioosobową przygodową grę akcji od polskiego studia Flying Wild Hog. Przenosimy się do alternatywnej wersji Dzikiego Zachodu, opanowanej przez wampiry i inne nadprzyrodzone istoty. Wcielamy się w Jesse’ego Rentiera, agenta tajnej organizacji zajmującej się zwalczaniem wszelkiego rodzaju wrogich kreatur. Naszym głównym zadaniem jest więc walka z zagrożeniem. Fundamentem rozgrywki jest oczywiście dynamiczny system walki, w dodatku łączący broń palną z gadżetami, a także potężną Rękawicą Bojową. Gra oferuje też tryb kooperacji.

Jeśli natomiast wolicie coś spokojniejszego, warto sprawdzić My Time at Portia, czyli sandboksowe RPG, również z widokiem trzecioosobowym, od studia Pathea Games. Tutaj mamy raczej klimaty postapokaliptycznego fantasy. Po wielkim upadku cywilizacji ludzie wreszcie odzyskali wystarczająco dużo nadziei, aby spróbować rozpocząć od nowa. Gracz wciela się natomiast w młodego rzemieślnika, który przybywa do tytułowego miasteczka Portia, aby pomóc w jej rozwoju.

Źródło: Steam