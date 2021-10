Twórcy Subnautica szykują nową grę. Wiemy, kiedy mniej więcej zadebiutuje

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Twórcy Subnautica potwierdzili, że przygotowują zupełnie nową produkcję. Co ciekawe, nie będzie to kolejna odsłona podwodnej serii gier survivalowych.

Korporacja odpowiadająca między innymi za PUBG, Krafton, przejęła studio Unknown Worlds Entertainment. Przy okazji ogłoszenia, Unknown Worlds potwierdziło, że szykuje nową grę, najpewniej w ramach nieznanej wcześniej marki.

Nieogłoszony jeszcze tytuł zadebiutuje w 2022 roku we wczesnym dostępie i będzie dalej rozwijany. Ma to być produkcja „definiująca gatunek”. Na szczegóły musimy poczekać.

Oprócz ciągłych aktualizacji dla gier Subnautica i Below Zero, Unknown Worlds pracuje obecnie nad nową grą definiującą gatunek, której premiera we wczesnym dostępie planowana jest na 2022 rok. – informuje Unknown Worlds w informacji prasowej

Wiemy z całą pewnością, że omawiana gra to nie Subnautica 3. Twórcy potwierdzili jakiś czas temu w rozmowie z PCGamesN, że rozważają powrót do podwodnego świata, ale na razie są to tylko plany. Oczywiście oba wcielenia survivalowej marki otrzymają kolejne aktualizacja.

Jeśli tajemnicza produkcja od Unknown Worlds docelowo ukaże się w przyszłym roku, niedługo powinniśmy ujrzeć zapowiedź. Ciekawe, co z tego wyjdzie.