Twórcy God of War tworzą nową grę? Projekt zapowiada się ciekawie

Nowe wcielenie Kratosa, tym razem na odległej od Grecji północy było strzałem w dziesiątkę. Reboot okazał się wielkim sukcesem, a dwie wydane do tej pory w konwencji gry zyskały uznanie graczy i krytyków. Tym bardziej cieszą wieści, że deweloperzy ze studia Sony Santa Monica pracują nad czymś nowym. Co ciekawe, tym razem nie będą to przygody greckiego boga, lecz zupełnie nowa marka – i w innych klimatach.

Twórcy God of War szykują coś zupełnie nowego

O możliwości stworzenia nowej gry przez Sony Santa Monica spekulowano już dawno. Wszystkiemu “winne” okazały się wypowiedzi, które głosił jeden z członków studia, Cory Barlog. Bardzo chciał przygotować nową grę i nie krył zainteresowania rozpoczęciem nowego projektu. Fani szybko podłapali temat sugerując, że coś może być na rzeczy i być może wkrótce poznamy ich nadchodzący pomysł na grę. Ten powoli wychodzi na jaw — wszystko dzięki wpisom do życiorysu Barloga na platformie LinkedIn.

Twórca pracował nad dwiema ostatnimi odsłonami God of War, aby później odejść ze studia i poświęcić czas m.in. na The Callisto Protocol. Teraz jednak wrócił do ekipy z “Sony” w nazwie, co może zwiastować tylko jedno. Została mu przedstawiona ciekawa możliwość rozwoju nowego projektu. To akurat moje własne domysły, jednak skoro tyle mówił o tworzeniu nowej gry, to co innego mogłoby być wystarczająco zachęcające?

O grze wiadomo niewiele. Pojawiają się jedynie plotki zgodnie twierdzące, że ma to być ciekawa produkcja w klimatach science-fiction. Odchodzimy zatem od mroźnych klimatów nordyckich bogów, w zamian otrzymamy najpewniej coś w… kosmosie. Pokładam duże nadzieje w ich nadciągającej produkcji.

Źródło: wccftech.com