Do sieci trafił kolejny zwiastun z Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction. Nie zabrakło potworów i nowoczesnego uzbrojenia.

Z okazji PlayStation Showcase otrzymaliśmy nowy trailer do zbliżającego się Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction. Niestety nie prezentuje on właściwej rozgrywki, jednak wygląda całkiem nieźle. Fani walki z monstrami powinni się ucieszyć. Nie brakuje też znanych gadżetów jak np. pojazdów rejestrujących obraz. Tytuł ukaże się w przyszłym roku w styczniu. Zagramy na PC, PS4, PS5, XONE i XSX S|X.

Szkielet rozgrywki został lekko zmieniony. To wciąż taktyczna strzelanka z perspektywy pierwszej osoby, jednak tym razem mierzymy się przeciwko różnym zmutowanym potworom. Tych ma być aż 10 archetypów, każdy oczywiście różniący się od siebie. Zmierzymy się na 12 mapach, na których będą generowane losowo wyzwania, a także wrogowie. Ponadto ma rosnąć poziom trudności, a wraz z nimi nagrody. O ile uda nam się przetrwać.

Do dyspozycji otrzymamy osiemnastu operatorów, a także wiele broni, które można modyfikować. Każda z postaci ma swoje specyficzne uzbrojenie oraz unikalne zdolności. Właściwy dobór członków drużyny to klucz do sukcesu. Te składają się maksymalnie z trzech graczy. Możemy grać solo lub w trybie kooperacji., choć możemy grać też solo. Niestety wciąż nie znamy dokładnej daty premiery. Nie dostaliśmy również oficjalnego zapisu faktycznej rozgrywki z gry.

Czekacie na nowego Rainbowa? Czy jednak wolicie „rzeczywiste klimaty”?