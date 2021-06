Wiedźmin i Netflix zapowiedzieli pokaz serialu? Sugestia pojawienia się kochanej przez fanów bohaterki

Dzisiaj na Twitterze odnaleźliśmy kilka wpisów, które sugerują pokaz drugiego sezonu serialu Wiedźmin na początku przyszłego miesiąca. Sytuacja jest o tyle nietypowa, ponieważ wcześniej zapowiedziano prezentację nowości na dzisiaj.

Oficjalne konta na Twitterze należące do CD Projektu i Netflixa ucięły sobie dziś ciekawą pogawędkę. Wywnioskować z niej możemy, że już 23 lipca 2021 roku zobaczymy nowe materiały dotyczące kolejnych odcinków The Witcher. Na kontynuację streamingowego hitu czeka masa fanów z całego świata.

Hi, @CDPROJEKTRED! Sure – want to meet up? — The Witcher (@witchernetflix) June 11, 2021

Po chwili do rozmowy przyłączył do rozmowy także profil samego CD Projekt RED. Powyżejj możecie zobaczyć ten tweet wraz z pewnym nagraniem. Czy to sugestia pojawienia się Shani w serialu Wiedźmin? Szczerze mówiąc, nie zdziwiłbym się.

Cóż, warto sobie wspomnianą datę zapisać w kalendarzu, ponieważ brzmi to wszystko na naprawdę coś wielkiego. Co to takiego? Bardzo możliwe, że zobaczymy wtedy zwiastun. A może mowa o specjalnej prezentacji, która przybliży nam kulisy powstawania drugiego sezonu. Spodziewałbym, że dziś wieczorem dowiemy się informacji na ten temat. Przypominamy, że o 18:00 rozpoczyna się prezentacja nowości na platformę Netflix w ramach Summer Game Fest 2021. Jeżeli pojawi się coś ciekawego, na pewno Was o tym poinformujemy na łamach Planety Gracza. Stay tuned!