Polski RTS o ufoludkach za darmo. Mechanika jak z kosmosu, więc warto

Squatting Penguins rozdaje właśnie innowacyjną strategię The Mims Beginning. Cukierkową produkcję zgarniemy w IndieGala.com.

Po pierwszej i drugiej części Still Life, o których pisaliśmy w ostatnim czasie, w serwisie z indykami można upolować trochę pogodniejszą darmoszkę. Tym razem jest to intrygujący RTS od polskiego studia The Mims Beginning. Tytuł pobierzecie, logując się na swoje konto na IndieGala.com, wchodząc pod ten adres i zjeżdżając w dół.

Głównymi postaciami w The Mims Beginning są mieszkańcy kosmosu, którzy wskutek awarii statku trafiają do różnych dziwnych miejsc. Warunki nie są komfortowe, ale stawką jest przetrwanie, więc trzeba zbudować kolonię i ją rozwinąć. To oczywiście zadanie dla gracza. Istotną kwestią jest, że w polskiej produkcji nie sprawujemy bezpośredniej kontroli nad podopiecznymi – wywieramy na nich wpływ w inny sposób, wykonując zadania na wyspie i podejmując odpowiednie decyzje. To sprawia, że tytuł jest oryginalny i na pewno wart uwagi.

Przypominamy również o innych trwających obecnie ofertach na darmoszki. W Epic Games Store do kolejnego czwartku odbierzemy na zawsze grę sci-fi Rebel Galaxy. A na sympatyków weekendów testowych czeka przez kolejne dwa dni Rainbow Six Siege. Tę ostatnią produkcję przetestujecie zarówno na PC, jak i konsolach PlayStation.