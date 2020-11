The Textorcist za darmo w EGS. Za tydzień dwie gry

W tym tygodniu w sklepie twórców Fortnite’a zgarniemy indyka The Textorcist: The Story of Ray Bibbia. Wiemy też, co Epicy będą rozdawali za tydzień.

Od dziś od godziny 17:00 w sklepie Epic Games Store jest dostępny nietuzinkowy tytuł o egzorcyzmowaniu poprzez klawiaturę.

The Textorcist: The Story of Ray Bibbia należy do gatunku bullet hell shooter. Produkcja zabiera nas do świętego miasta Rzymu, w którym dzieje się źle do tego stopnia, że wszędzie wciskają się demony. Jako nieustraszony egzorcysta Ray Bibbia próbujemy uratować Rzym przez złymi duchami, odkrywając przy okazji prawdę o własnej przeszłości. Zwiedzamy zróżnicowane lokacje i walczymy, używając niecodziennego oręża w postaci słów wpisywanych za pomocą klawiatury.

Na pobranie Tekstorcysty Epicy dają nam tradycyjnie tydzień. Grę pobierzecie pod tym adresem.

Natomiast w czwartek 19 listopada autorzy Fortnite’a zaserwują nam następujące dwa tytuły: Elite Dangerous i The World Next Door. Ten pierwszy to zręcznościówka, w której sterujemy statkiem kosmicznym, a drugi to barwna gra przygodowa z elementami akcji.

