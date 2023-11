Prace nad The Sims 5 trwają już od kilku lat, co sugeruje, że premiera gry zbliża się wielkimi krokami. Możliwe, że kolejna odsłona kultowej serii wprowadzi do rozgrywki coś zupełnie nowego. Mowa o trybie rozgrywki wieloosobowej. Co powiecie na wspólne topienie Simów w basenie ze znajomymi?