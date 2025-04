Nowy gameplay z The Outer Worlds 2. Jest nawet parkour

Czekacie na The Outer Worlds 2? Łapcie nowy materiał

Jedną z najważniejszych nowości jest wprowadzenie elementów parkouru. Gracze będą mogli wspinać się na wyżej położone obszary, ślizgać się do osłon i inwestować w rozwój postaci pod kątem walki podczas tych manewrów. Choć TOW 2 oferuje pełną swobodę w wyborze stylu gry, deweloperzy zaznaczają, że fundamentem pozostaje walka dystansowa, przy czym walka wręcz również została rozwinięta. Co ciekawe, studio inspirowało się m.in. Destiny 2 i Call of Duty, by poprawić odczucie strzelania – każdy oręż ma sprawiać przyjemność niezależnie od builda gracza.

Kolejną istotną zmianą jest brak skalowania poziomów przeciwników. Zamiast tego wrogowie zostali podzieleni na klasy trudności. Dzięki temu po rozwinięciu postaci gracz będzie mógł wrócić do wcześniejszych lokacji i dosłownie zmieść wszystko z powierzchni planety. To znaczące odejście od mechanik znanych z pierwszej części. Premiera The Outer Worlds 2 planowana jest jeszcze na ten rok na PS5, Xbox Series X|S i PC. Więcej informacji – w tym dokładną datę premiery – poznamy już 8 czerwca podczas letniej konferencji Xbox.

Jakie emocje budzi w was nadchodzące dzieło Obsidian Entertainment?

Źródło: wccftech.com