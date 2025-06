Nowa gra za darmo w Epic Games Store. Zadanie dla detektywa

Zgodnie z bardzo dobrze znaną i równie mocno lubianą tradycją, w internetowym sklepie Epic Games Store udostępniono dziś nową grę za darmo. Jak zwykle, produkcja jest dostępna przez okrągły tydzień, czyli do następnego czwartku – w tym przypadku 26 czerwca – do godziny 17:00 polskiego czasu.

Nowa gra za darmo w Epic Games Store już dostępna do pobrania

Co więc udostępniono tym razem? Od dziś możecie za darmo wcielić się w tajemniczego agenta FDI w grze The Operator. Mamy tutaj mroczny detektywistyczny thriller o cyberprzestępczości i spiskach. Gramy natomiast jako Tanner. Zasiadamy za konsolą, analizujemy dowody, przeszukujemy bazy danych… A do tego wspieramy terenowych agentów w rozwiązywaniu brutalnych morderstw, zaginięć oraz ataków hakerskich. Jednakże nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest, aby absolutnie nikomu nie ufać.

The Operator oferuje rozgrywkę realistyczną, opartą na tekstach oraz plikach. Wymaga ona od nas umiejętności analizowania informacji, dzięki czemu będziemy hakować i odkrywać coraz to mroczniejsze sekrety. Wszystko to w stylowej oprawie graficznej, którą można by nazwać interfejsową.

Pamiętajcie, aby odebrać The Operator przed 26 czerwca przed godziną 17:00. Wówczas udostępniona zostanie kolejna darmówka. W tym przypadku będzie to Sable.

Źródło: Epic Games Store