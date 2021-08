Miecze, zamki i… cybernetyczne zbroje. Poznajcie The Last Oricru

Do sieci trafił nowy zwiastun prezentujący The Last Oricru. Tytuł łączy w sobie średniowiecze oraz sci-fi. Twórcy zapewniają, że niemal wszystkie aktywności gracza będą wpływać na rozgrywkę i świat przedstawiony.

Deweloperzy z GoldKnights udostępnili nowy zwiastun swojej nadchodzącej produkcji: The Last Oricru. To przedziwne połączenie średniowiecza z sci-fi nie jest nowe w grach. Kilka lat temu zadebiutował dość podobny Elex. Niemniej TLO na zwiastunie prezentuje się całkiem nieźle. Widać, że twórcy mają pomysł na świat przedstawiony.

The Last Oricru to RPG z elementami akcji z kamerą osadzoną za plecami protagonisty. Główny wątek fabularny dotyczy spisku, który napędza najważniejsze wydarzenia. Pojawią się także różne frakcje, z którymi można wchodzić w interakcje. Jeśli tylko gracz będzie miał na to ochotę. Jak zapewniają twórcy, historia jest na tyle bogata i złożona, że aby poznać ją całą, najlepiej będzie ukończyć grę kilkukrotnie. Nie zabraknie zatem wielu dylematów moralnych. Te z kolei mają wpływać na niemal wszystkie aspekty świata i gry. Cóż, już nieraz obiecywano nam podobne rzeczy.

Ważnym elementem rozgrywki będzie również opcjonalny lokalny tryb kooperacji. Dzięki temu dwójka graczy może uzupełniać się nawzajem i stworzyć zgrany zespół, ułatwiając sobie potyczki z wrogami. Ponadto tytuł zaoferuje bogaty wachlarz broni, pancerza, umiejętności oraz przedmiotów. Naturalnie wyłącznie od gracza będzie zależało, na jaki zdecyduje się rodzaj uzbrojenia i styl zabawy. Nie zapominajmy także o brutalnym systemie walki.

Osobiście mnie na razie gra nie przekonuje. Zdaję sobie jednak sprawę, że jest wiele osób uwielbiających takie klimaty. Jeśli się do nich zaliczacie, to zerknijcie na wymagania sprzętowe The Last Oricru.

Wymagania sprzętowe do The Last Oricru:

MINIMALNE:

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i5

Pamięć: 6 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 660

DirectX: Wersja 11

Miejsce na dysku: 12 GB dostępnej przestrzeni

Karta dźwiękowa: DirectX 11

ZALECANE:

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i7

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 1060

DirectX: Wersja 11

Miejsce na dysku: 20 GB dostępnej przestrzeni

Karta dźwiękowa: DirectX 11

Tytuł pojawi się wyłącznie na PC, PS5 oraz XSX S|X. Na razie nie ujawniono daty premiery.