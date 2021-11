W The Last of Us przeciwnik rozłupie czoło Joela, o ile tylko się Wam „poszczęści”

Fani The Last of Us cały czas odkrywają ciekawostki pozostawione przez twórców. Jeden z internautów podzielił się zaskakującym klipem, w którym wrogi NPC rozprawia się z Joelem jak z zabawką.

Sporą rolę w TLoU pełni walka wręcz. Problem zaczyna się, gdy wrogowie okazują się lepiej wyszkoleni niż Joel.

Gdy wróg jest głównym bohaterem w The Last of Us

Na forum Reddit, w wątku poświęconym hitowej produkcji od Naughty Dog, pojawił się krótki filmik przedstawiający niewidzianą wcześniej animację. A przynajmniej wielu graczu twierdzi, że jeszcze się z nią nie spotkało.

Widzimy na nim Joela, głównego bohatera, który biegnie w kierunku wroga z kijem bejsbolowym. Nagle jednak, ku zaskoczeniu zapewne zarówno gracza, jak i samego Joela, wrogi NPC wytrąca bohaterowi z ręki kij, chwyta go i uderza jego twarzą w pobliski murek.

Jest to ruch, którego nie powstydziłby się żaden bohater kina akcji. Klasyczny ruch wyszedł tutaj z inicjatywy wroga, z czym wielu graczy jeszcze się nie spotkało. W komentarzach zaczęto dociekać, jak natrafić na tę animację. Autor wideo zaznaczył, że grał na wysokim poziomie trudności (Survivor) i miał bardzo mało zdrowia. Dlatego też pojawiły się domysły, jakoby animacja kontrataku była właśnie „wykończeniem” gracza ze skrajnym zdrowiem.

Dlatego też niektórzy wskazują, że nie był to kontratak na cios gracza, a połączenie go z animacją zabójstwa. Skądkolwiek by cios się nie wziął – trzeba przyznać, że jest imponujący.