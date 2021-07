Tego dialogu nie usłyszycie w The Last of Us 2. Odkryto wyciętą rozmowę Joela i Ellie

Nie wszystkie planowane, nawet te już nagrane dialogi trafiły do The Last of Us 2. Gracz odszukał rozmowę Joela i Ellie, która nie pojawia się w grze. W artykule znajdziecie kilka drobnych, ale też jeden duży spoiler fabularny.

Bardzo cenię gry Naughty Dog za to, że gracze odnajdują w nich ciekawostki nawet po długim czasie od premiery. Sequel The Last of Us jest jednym z ciekawszych przypadków, bowiem przed oczami graczy ukryto całkiem sporo.

Znajdźki i schowane sceny to jedno, ale w plikach gry ukryto również niewykorzystane dialogi. Jeden z dataminerów dotarł do całkiem ciekawej rozmowy Joela i Ellie. Możliwe, że odnosiła się ona do jednego z komiksów, które przeczytał Joel. Można też przypuścić, że dialog miał pojawić się w jednej z grywalnych scen, w których Ellie wspomina Joela po jego śmierci.

Joel: Zauważyłem, że jej hologram, ta mapa… to ćma. To stąd pomysł na twój tatuaż?



Ellie: Uh, może? Sędzia się znalazł.



Joel: Nie oceniam. Po prostu mnie to ciekawi.



Ellie: Kłamca!



Joel: Słuchaj, jak mówiłem, nie oceniam… myślę, że ta ćma jest całkiem ładna. Transkrypcja oraz wolne tłumaczenie niewykorzystanego dialogu

Co więcej, warto zwrócić uwagę, że tatuaż Ellie ma – według najpopularniejszej teorii – zupełnie inne znaczenie, co mogło wpłynąć na usunięcie dialogu. Nawiązuje on do motywu, który wygrawerowano na gitarze, którą wręczył jej Joel.

Poniżej możecie odsłuchać omawianą rozmowę w oryginalnej wersji językowej.