Muzyczny sekret The Last of Us 2. Oto jak go uruchomić

Jeśli graliście w The Last of Us 2, z pewnością kojarzycie segmenty, gdzie Ellie gra na gitarze. Co ciekawe, instrument posiada specjalny, ukryty tryb.

Najnowsza produkcja Naughty Dog kryje wiele mniejszych i większych ciekawostek. Znajdą się takie, które pogłębiają historię gry, ale też takie, które mogą nieco zmienić nasze postrzeganie rozgrywki.

Jeśli spędziliście wiele czasu grając na gitarze w roli Ellie, mamy dla Was coś ciekawego. Jeśli wciśniecie podczas gry jednocześnie L3 i R3, uruchomicie specjalny „tryb” gitary. Pozwoli nam on grać na pojedynczych strunach. To bardzo miła ciekawostka dla graczy, którzy upodobali sobie coverowanie piosenek w grze.

Gitara z The Last of Us 2 już sama w sobie jest świetną ciekawostką. Wewnątrzgrowa minigierka jest bardzo dobrze zaprojektowane i cieszy się ogromną popularnością. W sieci znajdziemy całą masę filmików, na których gracze grają covery największych hitów. Niby to drobny szczegół na tle całej gry, ale i tak sprawił niektórym sporo frajdy. Jeśli należycie do tego grona graczy, spróbujcie powtórzyć swoje covery w opisanym wyżej trybie.