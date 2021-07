The Last of Us 2 ponownie ulepszone. Naughty Dog sprezentowało graczom aktualizację

The Last of Us 2 otrzymało właśnie skromną aktualizację 1.09. Naughty Dog w dalszym ciągu udoskonala swój największy hit. Niestety, łatka nie wprowadza żadnych nadzwyczajnym zmian czy nowości.

Jeśli trzymacie nadal drugie The Last of Us na swojej konsoli i uruchamialiście ją dzisiaj, zapewne zauważyliście, że gra otrzymała nową aktualizację. Łatka 1.09 nieoczekiwanie zadebiutowała na serwerach Sony.

Patch zajmuje dokładnie 96 MB. Jeśli oczekujecie ciekawszych nowości, srogo się zawiedziecie. Opis aktualizacji mówi o „generalnych poprawkach błędów i ulepszeniach”. Nic ciekawego, ale być może pod tym generycznym opisem kryją się poprawki niedoskonałości, które dawały się graczom mocno we znaki.

W tym miejscu trzeba przypomnieć, że The Last of Us 2 otrzymało niedawno aktualizację na PS5. Wprowadziła ona możliwość rozgrywki w 60 klatkach na sekundę oraz wyświetlenia obrazu w wyższej rozdzielczości.

Takie aktualizacje mają to do siebie, że mogą sporo namieszać w grze. Nie zdziwiłbym się, gdyby łatka przyniosła ze sobą kilka niedoróbek. Jeśli takowe się pojawiły, to patch 1.09 zapewne już je wyeliminował.

To zapewne nie koniec aktualizacji do TLoU2. O ile gra otrzymała już łatkę na nową generację konsol, nadal brakuje jej wsparcia dla wszystkich funkcji DualSense. Kto wie, może Naughty Dog jeszcze nas zaskoczy?