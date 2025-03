The First Berserker: Khazan zapowiada się na prawdziwą ucztę dla fanów souslike’ów akcji. Brutalna przygoda dla pojedynczego gracza doczekała się sporej promocji i to przed premierą.

Jeśli lubicie gry typu soulslike, ale chętnie widzielibyście w nich więcej akcji, The First Berserker: Khazan może okazać się zbawieniem. Tytuł od chińskiego studia Neople może okazać się nawet czarnym koniem tego roku. Twórcy chcą oddać w ręce graczy brutalną, wymagającą grę łączącą ze sobą RPG-a, soulslike’a i hack’n’slasha. Wiele dobrego, a nadal dostępne demo pokazało, że jest na co czekać.

The First Berserker: Khazan zadebiutuje w pełnej wersji już za chwilę, bo 27 marca 2025 roku. Jeśli jednak nie możecie doczekać się premiery, zapewne chcecie skusić się na wcześniejszy dostęp oferowany w ramach droższej edycji Deluxe. Na Steam podstawowe wydanie kosztuje 259 zł, a Deluxe wyceniono na 299 zł. Co jednak, gdy powiem, że edycję Deluxe możecie zgarnąć taniej nawet od podstawowego wydania? Wystarczy spojrzeć na ofertę Instant-Gaming.

Edycja Deluxe oferuje wcześniejszy dostęp o 3 dni zaczynający się już dziś wieczorem. Do tego dwa pakiety DLC oraz specjalny cyfrowy artbook dla kolekcjonerów tego typu rzeczy. Warto, jeśli akurat czekacie na premierę, szczególnie po tak dużej obniżce. Dodam tylko, że kupując na Instant-Gaming otrzymacie cyfrowy kod do realizacji na platformie Steam.

Źródło: Opracowanie własne