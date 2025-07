Tak tanio jeszcze nie było. Oblivion Remastered w promocji na PS5

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered zalicza najniższą cenę w historii na PS5. To idealny moment, by wrócić do Cyrodiil w wielkim stylu.

Bethesda przywróciła do życia jedną z najważniejszych gier RPG w historii i zrobiła to z klasą. Remaster Obliviona dostał właśnie dużą promocję w PS Store, w ramach której cena spadła do 199,20 zł. Taka cena to efekt trwającej letniej wyprzedaży gier na PS4 i PS5. To najniższa kwota, jaką trzeba było zapłacić za ten tytuł od jego premiery na konsolach. A w pakiecie jest naprawdę sporo zawartości.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered najtaniej na PlayStation

Oblivion Remastered to nie tylko lekko podbita grafika, to tak naprawdę pełnoprawne odświeżenie jednej z najlepszych gier Bethesdy. Cyrodiil wygląda teraz o niebo lepiej, a klimat daedrycznych inwazji, bractw zabójców i lochów rozciągniętych po całym kontynencie działa tak samo dobrze, jak kiedyś. Remaster działa w natywnej wersji na PS5 i obsługuje m.in. funkcje kontrolera DualSense, w tym adaptacyjne triggery. Jeśli ciekawi Was, czy naprawdę warto, to powiem, że tak i odeślę do naszej recenzji.

Wersja dostępna w promocji to pełna edycja standardowa, która poza grą bazową zawiera wszystkie najważniejsze rozszerzenia: Shivering Isles, Knights of the Nine oraz komplet dodatków DLC. Jest tu wszystko! Od twierdzy dla wojownika, przez tajemne wieże magów, aż po pancerze dla koni, które przeszły już do legendy.

Gra cieszy się bardzo dobrą oceną 4,55/5 na PlayStation Store (na podstawie 23 tys. recenzji). Promocja potrwa tylko do 31 lipca. Potem cena wraca do standardowych 249 zł. Jeśli więc ktoś jeszcze nie miał okazji odkryć Obliviona, lub chce znów zanurzyć się w świecie Tamriel, teraz ma ku temu najlepszy powód.

Źródło: PS Store