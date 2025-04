Co z The Elder Scrolls 6? Todd Howard przerywa milczenie

Fajnie, że wyszedł Oblivion Remastered. To świetna gra i w ogóle, ale… Co z The Elder Scrolls 6? W temacie wyczekiwanej gry postanowił wypowiedzieć się Todd Howard.

Todd Howard tłumaczy, co z The Elder Scrolls 6

W cieniu triumfalnego debiutu remastera The Elder Scrolls IV: Oblivion, fani oczekujący na The Elder Scrolls VI wreszcie otrzymali… maleńki okruszek nadziei. Podczas transmisji poświęconej Oblivionowi, Todd Howard postanowił odnieść się do losów wyczekiwanego sequela, rzucając krótkie, ale elektryzujące zdanie: „Oczywiście pracujemy nad szóstym rozdziałem”. Uff, to dobrze… Można było zwątpić, co nie?

Choć brzmi to skromnie, to jest to pierwsze oficjalne potwierdzenie prac nad TES VI od marca 2024 roku, kiedy to pojawiły się doniesienia o testowych wersjach gry. Wcześniejsze wieści pochodziły m.in. od byłych deweloperów i samego Phila Spencera, który sugerował, że gra może ukazać się w przeciągu pięciu lat – co dziś wydaje się coraz mniej niedorzeczne.

Warto przypomnieć, że TES VI zostało ogłoszone jeszcze w 2018 roku podczas E3, a od tamtej pory konkretów jak na lekarstwo. Ostatnie oficjalne wieści od Bethesdy pojawiły się w sierpniu 2023, kiedy studio potwierdziło rozpoczęcie prac nad grą – pięć lat po zapowiedzi.

Czy ogłoszenie nastąpiło zbyt wcześnie? Być może. Ale dla wiernych fanów to i tak dobra wiadomość – projekt wciąż żyje. Teraz pozostaje pytanie: czy doczekamy się chociaż jednej grafiki koncepcyjnej, zanim Elder Scrolls VI trafi na nasze dyski twarde?

