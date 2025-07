Nowy mod zmienia TES IV: Oblivion Remastered w strzelankę

Pod koniec kwietnia bieżącego roku na rynku zadebiutowała gruntownie odświeżona wersja kultowego RPG z 2005 roku. Mowa oczywiście o The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Choć produkcja Bethesdy nie otrzymała oficjalnego wsparcia dla fanowskich modyfikacji, społeczność graczy i tak robi swoje. Najnowszym przykładem jest zaskakująca i zarazem nieco zabawna modyfikacja, która dosłownie zmienia grę fantasy w pierwszoosobową strzelankę z prawdziwego zdarzenia. No, przynajmniej w jakimś stopniu prawdziwego.

Nowa modyfikacja zmienia Oblivion Remastered w grę FPS

Fanowski projekt pod tytułem Glock: Functional Gun in Oblivion Remastered robi dokładnie to, co sugeruje jego tytuł. Ta darmowa modyfikacja pozwala w grze dodać do ekwipunku pistolet jako osobną broń, lub też całkowicie zastąpić nim standardowe łuki. Niestety, na razie potrzebne jest użycie konsoli, aby dodać broń oraz amunicję, ale autor zapowiedział, że w przyszłości wprowadzi NPC-a handlującego tym sprzętem.

Pierwsze nagrania z rozgrywki pokazują głównego bohatera przemierzającego jedną z lokacji w grze i eliminującego wszystko, co się rusza w stylu rodem z klasycznego FPS-a. Podczas używania broni tekstury głównego bohatera wyglądają wprawdzie dość dziwacznie, a sama animacja może nieco bawić, ale tak czy siak, modyfikacja robi dokładnie to, co ma robić. Mod jest dostępny za darmo w serwisie NexusMods.

Źródło: GameRant