The Burning Crusade zmierza do WoW Classic. Przecieki potwierdzają plotkę

Przecieki wskazują, że do World of Warcraft Classic zmierza dodatek The Burning Crusade. Beta ma wystartować już na początku roku.

World of Warcraft Classic było (i nadal jest) spełnieniem marzeń dla fanów pierwszych wersji WoW-a. Blizzard pozwolił graczom ponownie zagrać w twór bliźniaczo podobny do oryginału z 2004 roku, choć usprawniono w nim kilka większych i mniejszych rzeczy.

Choć gra jest na bieżąco aktualizowana, to prędzej czy później surowe, pozbawione dodatków doświadczenie może w końcu znużyć. Jakiś czas temu Blizzard przeprowadził ankietę, w której zapytano graczy czy chcieliby, aby do WoW Classic trafił dodatek The Burning Crusade.

Youtuber StaySafe twierdzi, że otrzymał informacje z paru źródeł, jakoby TBC miało trafić do Classica za niecałe sześć miesięcy, 4 maja 2021 roku. Dodatkowo beta-testy dodatku miałyby ruszyć już w lutym.

Nadejście Płonącej Krucjaty ma zostać oficjalnie zapowiedziane na przyszłorocznej konferencji BlizzCon 19 lub 20 lutego, co pokrywa się z przeciekiem. To całkiem prawdopodobny przebieg wydarzeń, choć wciąż należy go traktować jako plotkę.

Mimo wszystko jest to tylko przeciek, którego nie możemy w tym momencie potwierdzić w żaden sposób. O ile dodatek prędzej czy później trafi do WoW Classic, to podany termin tego wydarzenia należy traktować jako możliwy, a nie pewny.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.