The Blood of Dawnwalker i 21 minut mrocznej rozgrywki. Gracze apelują do twórców: tylko się nie śpieszcie

Przedstawiciele studia Rebel Wolves zaprezentowali nieco ponad 20 minut rozgrywki z nadchodzącego The Blood of Dawnwalker.

Bandai Namco Entertainment wspólnie ze studiem Rebel Wolves zaprezentowali aż 21 minut zupełnie nowej rozgrywki z nadchodzącej gry action-RPG pod tytułem The Blood of Dawnwalker. Zdaniem wielu fanów, produkcja już teraz zapowiada się jako jedna z najbardziej klimatycznych gier w gatunku. Warto bowiem zaznaczyć, że mamy tutaj do czynienia z bardzo doświadczonym zespołem deweloperskim, złożonym z weteranów z CD Projektu RED. Poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze szczegóły!

The Blood of Dawnwalker na nowym materiale z rozgrywki

Produkcję osadzono w XIV-wiecznej Europie, pogrążonej w wojnach i czarnej śmierci. Historia skupia się na młodym Coenie, świeżo przemienionym w tytułowego Dawnwalkera. To istoty balansujące gdzieś między światłem dnia a mrokiem nocy. Gracz musi podejmować decyzje, które ostatecznie mają zdefiniować, czy Coen zachowa resztki człowieczeństwa, czy też ostatecznie odda się całkowicie potędze wampiryzmu.

We wspomnianym materiale zaprezentowano natomiast różne mechaniki rozgrywki. Począwszy od dynamicznych walk z użyciem miecza, magii oraz unikalnych zdolności, aż po eksplorację otwartego świata. Gra oferuje system dnia i nocy, który zmienia dostępne umiejętności, a także wpływa na nasze reakcje z otoczeniem. Każda akcja ma tutaj znaczenie. Produkcja nie tylko reaguje na nasze wybory, ale również zmusza nas do podejmowania trudnych decyzji. Misje popychają zaś do przodu główną fabułę.

Reakcje w komentarzach są bardzo pozytywne. Ba, sporo użytkowników apeluje do twórców, aby z niczym się nie śpieszyli i dopracowali swoje dzieło możliwie jak najlepiej przed debiutem. Premiera gry planowana jest na 2026 rok. Produkcja ma wówczas zadebiutować na komputerach osobistych (Steam i Microsoft Store), a także na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Źródło: Gematsu