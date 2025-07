Polskie The Blood of Dawnwalker zachwyca na nowych materiałach

The Blood of Dawnwalker na nowym pokazie Bandai Namco! Polskie RPG wyjdzie już w 2026 roku i wygląda naprawdę świetnie na materiałach.

Podczas ostatniego wydarzenia Bandai Namco ponownie zaprezentowało powstające w Polsce RPG od Rebel Wolves. Gra doczekała się kolejnego zwiastuna i tym samym przypomniała o sobie fanom mrocznych, fabularnych produkcji osadzonych w realiach historycznych.

Więcej szczegółów The Blood of Dawnwalker

Gra powstaje z myślą o premierze w 2026 roku, ale dokładnej daty nadal nie podano. Projekt rozwijają osoby, które wcześniej pracowały między innymi przy Wiedźminie 3, a sama gra ma oferować klimat XIV-wiecznej Europy Południowej z silnie zarysowanym wątkiem fantasy. Z nowych materiałów wynika, że deweloperzy stawiają na gęsty klimat i skupienie na narracji.

Wydawca, czyli Bandai Namco, najwyraźniej widzi potencjał w projekcie i zdecydował się promować grę na swoim wydarzeniu. Choć produkcja nie wywołała medialnego szału, jest jedną z nielicznych europejskich gier RPG, które pojawiły się na pokazie japońskiej korporacji. Pokazuje to, że projekt traktowany jest poważnie także poza Polską.

The Blood of Dawnwalker trafi na PS5, Xbox Series X/S oraz PC. Nie podano niestety szczegółów dotyczących konkretnej daty premiery, więc póki co trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne konkretne informacje. Mimo wszystko 2026 zapowiada się na wyjątkowo tłoczny rok, więc Rebel Wolves będzie musiało dobrze wycelować z debiutem.

Źródło: YouTube