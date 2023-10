Teraz możecie wymiotować w domu. Głośny horror Terrifier 2 dostępny w polskim streamingu

W ubiegłym roku o Terrifierze 2 mówili wszyscy – nawet ci, którzy entuzjastami horrorów na co dzień nie są. Wszystko dlatego, że widzowie w amerykańskich kinach mieli mdleć i wymiotować w trakcie seansu. Ten miał być tak zdeprawowany i brutalny, że niektórzy dosłownie nie mogli wytrzymać. Intrygujące, prawda?

Terrifier 2 – gdzie obejrzeć, streaming, SVOD

Postanowiłem sam to sprawdzić i to zrobiłem. W tym miejscu przeczytacie moją recenzję. Finalnie okazało się, że jest to raczej zwyczajny slasher gore, zdecydowanie za długi i oferujący mniej angażującą rozrywkę, niż można się spodziewać. Nawet „szokujące” sceny nie są wcale tak szokujące ani tym bardziej „wymiotogenne”. Być może jednak nie zgodzicie się ze mną – w takim razie polecam sprawdzić film samemu i to w streamingu.

Terrifier 2 jest już teraz dostępny w ofercie Amazon Prime Video. Platforma, która kosztuje 50 zł na rok, oferuje kolejną halloweenową nowość. Film, choć ma swoje wady, warto obejrzeć, jeżeli uważacie się za fanów kina grozy. Co ciekawe, akcja obrazu rozgrywa się w trakcie Halloween (wbrew podtytułowi „Masakra w Święta”), co tylko potwierdza, że w oczekiwaniu na święto duchów i zjaw wydaje się to idealnym seansem.

Niebawem w Prime Video zadebiutuje inny głośny horror, o Kubusiu Puchatku. Niestety, tym razem również nie liczcie na zbyt godną rozrywkę. Na marginesie wspomnę tylko, że powstaje Terrifier 3, który do kin powinien trafić w następnym roku. Niektórzy widzowie mieli już widzieć zwiastun, który niebawem powinien zadebiutować w internecie.