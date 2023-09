Najlepsze telewizory dla graczy [RANKING WRZESIEŃ 2023]. Oto polecane modele do PS5, Xbox Series, Nintendo Switch

Zapraszam do naszego rankingu, w którym wybieramy najlepsze telewizory dla gracza na wrzesień 2023. Oto 10 polecanych i wartych uwagi modeli do PS5 i Xbox Series X/S. Posiadacze last-genów i Nintendo Switcha też znajdą tu coś dla siebie!

Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak ciężko jest wybrać telewizor. Ba, sam głowiłem się nad tym rok temu przez miesiąc. To i tak dość szybko, ale po prostu drastycznie potrzebowałem telewizora do nowego salonu, który sprostałby moim oczekiwaniom. Jako fan kina, seriali, gamer i esteta mam przyjemność wybrać 10 najlepszych modeli na każdą kieszeń. Oznacza to, że spośród poniższej listy znajdziecie tanie, nieco mniej zaawansowane urządzenia, ale też najbardziej imponujące kolosy, które absolutnie spełnią wszystkie oczekiwania. W końcu bycie graczem to nie tylko te miłe rzeczy – gaming. Gracze muszą też czasami wymienić sprzęt na nowy i postawić na odświeżenie swojego zestawu.

Najlepsze telewizory dla gracza – ranking wrzesień 2023:

Samsungi cieszą się w naszym kraju chyba największą popularnością wśród telewizorów. Model QE65S90C jest idealnym przykładem, czemu tak się dzieje. Nie jest może najtańszy, ale graczy wymagający jak najwięcej, dostaną tutaj praktycznie wzorową matrycę z wyjątkowym odwzorowaniem barw. Jeżeli jesteście graczami, to ucieszy Was szereg funkcji gamingowych (144 Hz, Tryb Gry, tryb „Ultra Szeroki Widok w Grach” i FreeSync), a fani streamingu mogą liczyć na szybki procesor, który ułatwi Wam skakanie po aplikacjach.

Hisense znane jest ze swoich dość budżetowych urządzeń, które jednak oferują znacznie wyższą jakość, niż można by się spodziewać. Za niecałe 5 tys. złotych dostaniemy świetną matrycę MINILED o przekątnej 65 cali, ze wsparciem odświeżania ekranu na poziomie 120 Hz. Graczy szczególnie ucieszy dobrej jakości dźwięk z certyfikatem IMAX Enhanced, a także funkcje jak HDMI 2.1, w tym 4K 120 Hz VRR, ALLM, eARC oraz AMD Freesync.

Schodzimy na jeszcze niższą półkę cenową, bo mówimy o mniejszym telewizorze. Jeżeli nie przeszkadza nam 55 cali (moim zdaniem – w pełni wystarczające do większości polskich salonów), otrzymamy w zamian aż 144 Hz, bardzo smukły design (tych ramek prawie nie widać!), a także tryb Game Master PRO 2.0. Ten telewizor jest jedynym w tym rankingu, który dosłownie powstał z myślą o graczach. TCL chwali się dodatkowym upłynniaczem obrazu 240Hz GAME ACCELERATOR, a także wsparciem Freesync Premium Pro i szeregiem innych, kluczowych funkcji dla graczy. Jeżeli myślicie wyłącznie o gamingu, to lepszego modelu za tą cenę raczej nie znajdziecie.

Ten Samsung wcale nie różni się jakoś bardzo od modelu wymienionego na początku. Tak naprawdę można zwrócić głównie uwagę na inną podstawkę i zmieniony design, bo w środku dostaniemy niemal tę samą perfekcyjną jakość, co wyżej. Jeżeli jednak uważacie, że subtelne różnice w wyglądzie są tak istotne, warto też zwrócić uwagę na ten model. W praktyce nie różni się prawie niczym, ale gracze mogą nieco łatwiej wybrać odpowiednie urządzenie do swojego salonu.

Teraz mamy coś zaskakującego, czyli wyjątkowo tani i budżetowy model. Na początku tekstu wspomniałem, że nie tylko posiadacze PS5 i Xbox Series X i S znajdą tu coś dla siebie. Toshiba za sprawą swojego naprawdę taniego modelu oferuje świetną jakość w niewielkiej formie (43 cale) dla mniej wymagających użytkowników Nintendo Switcha i poprzednich generacji. Tak naprawdę z całego serca można polecić ten model także do mniejszych pokojów. Niektórzy nie lubią grać na ciągle okupowanym salonowym telewizorze, więc ten wydaje się bardzo atrakcyjną alternatywą. Pamiętajcie jednak, że możemy tu liczyć wyłącznie na 60 Hz.

Panasonic chwali się, że ich dość tani model obsługuje wszystkie formaty HDR, co wydaje się szczególnie atrakcyjną funkcją dla graczy. Ci jednak mogą liczyć na znacznie więcej, dzięki trybowi Game Mode Extreme. Ten, zdaniem producenta, obsługuje VRR, AMD FreeSync Premium, a także HDMI 2.1 z funkcjami HFR. Wielką atrakcją jest także bardzo łatwy dostęp do ustawień gamingowych za pomocą Game Control Board. No i chwali się też bardzo smukły design urządzenia. W sam raz, gdy jesteście na budżecie, ale szukacie czegoś, co starczy Wam na lata.

Philips wygrywa technologią Ambilight, która robi absurdalne wrażenie, szczególnie jeżeli gramy głównie wieczorami lub po nocach. Zbliża się jesień, potem zima, więc zapewne ciemność pochłonie połowę dnia, a wspomniane podświetlenie tylnego panelu telewizora może nam rozjaśnić ten „mrok”. Jeżeli uwielbiacie kolorowe gry lub szykacie dodatkowej immersji w nowych streamingowych hitach, nie znajdziecie lepszego modelu. Pod względem podświetlenia, to jeden z faworytów zestawienia. Nawet jeżeli nie imponuje aż tak softem czy bogactwem funkcji dla graczy.

Stosunek ceny do jakości jest chyba tutaj zachowany najlepiej w całym zestawieniu. 120 Hz, wybitna jakość obrazu, inteligentny procesor Gen5 AI, wyjątkowa czerń i technologia Dolby Vision Gaming 4K wraz ze wsparciem G-SYNC i AMD FreeSync oraz VRR, ALLM i eARC. To chyba świadczy samo za siebie. Nic dodać, nic ująć.

Posiadacze PS5 zapewne kierują swoją uwagę w stronę produktów od Sony. Ten model Bravia jest jednym z najpopularniejszych, co absolutnie nie dziwi, jest niemal dedykowanym modelem pod PlayStation. Obecna generacja będzie lśnić na nim najlepiej, bo japoński producent oferuje krystalicznie czysty i realistyczny obraz wraz ze świetnym, wbudowanym dźwiękiem. No i 4K nawet do 120 fpsów wraz ze świetnym Auto Genre Picture Mode, który dopasuje ustawienia obrazu do aktualnie rozgrywanej produkcji. Jest naprawdę świetnie.

Jeśli jednak nie chcecie płacić za telewizor niemal 9 tys. zł, ale wciąż zależy Wam na Sony, to XR-65X90K wydaje się godną alternatywą. Tutaj również można liczyć na obraz w 4K wraz ze 120 Hz. Jakość obrazu nie jest aż tak imponująca, jak w modelu powyżej, ale i tak sprawia świetne wrażenie. Sony chwali się, że to „idealny model do PS5”. Oczywiście dopłacając więcej, dostaniecie więcej, ale w cenie do 5 tys. do faktycznie najbardziej polecane urządzenie, jeżeli naprawdę chcecie wykrzesać z PlayStation najwięcej. Tym bardziej że na horyzoncie coraz bardziej widać PS5 Slim, które ma rzekomo pojawić się jeszcze w tym roku.