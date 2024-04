Najlepsze telewizory do 5000 zł. Ranking modeli do gamingu i nie tylko

Jak wybrać dobry telewizor? To proste – najpierw trzeba wiedzieć, do czego go kupujemy. Są modele przemyślane przede wszystkim dla graczy, a także i dla domowych kinomanów. W przedziale 4000 – 5000 zł znajdziecie sporo wartego uwagi sprzętu nawet dla tych najbardziej wymagających.

Sprawdźcie też poradnik zakupowy TV oraz rankingi dla innych przedziałów cenowych!

Najlepsze telewizory do 5000 zł – jak wybrać i na co zwracać uwagę?

W teorii wybór dobrego telewizora nie powinien być taki trudny. W praktyce jednak na rynku istnieje tyle urządzeń od tylu producentów, z których każdy kusi swoimi własnymi sloganami, że można się wręcz pogubić. Nic dziwnego – wybór rzeczywiście jest spory, szczególnie w tych “średnich” przedziałach cenowych. Jednym z nich jest właśnie omawiany tu przedział najlepszych telewizorów od 4000 do 5000 zł. Nie martwcie się jednak, bo nie trzeba całego leksykonu, aby wiedzieć, na co powinno zwracać się uwagę.

Przede wszystkim musicie się zastanowić, do czego szukacie telewizora. Inne parametry będą mocniej wpływać na jakość oglądanych filmów czy seriali, a inne na odtwarzane gry. Przedział 4-5 tys. zł jest jednak na tyle bogaty w wybór, że te najlepsze urządzenia sprawdzą się tak naprawdę dla każdego klienta. Fani filmów i tak powinni przede wszystkim zwracać uwagę na samą jakość obrazu i odpowiedni procesor (najlepiej sygnowany jakąś kluczową technologią), aby zagwarantować sobie płynnie działanie nawet z przeładowanym aplikacjami modelem.

Z kolei entuzjaści gier powinni upewnić się, czy dany model wspiera wszelkie dobrodziejstwa HDMI 2.1. Technologie VRR (zmienna częstotliwość odświeżania – telewizor “dopasowuje” płynność odświeżania ekranu do liczby klatek w grze) czy ALLM (automatycznie przełącza telewizor w tryb gry z niższym opóźnieniem) są tu kluczowe. Warto też, gdy mowa o TV oferującym odświeżanie ekranu na poziomie 120 Hz.

Istnieje także sporo innych atrakcji, dla tych najbardziej wymagających. W poniższej topce znajdziecie modele z podświetleniem LED z tyłu (Ambilight), smukłe telewizory o niemal niewidocznej ramce czy takie, które wyglądają jak dzieła sztuki. Każdy znajdzie coś dla siebie!

TUTAJ ranking najlepszych telewizorów do 4000 zł

Najlepsze telewizory do 5000 zł – top 10 modeli:

Jeden z nowszych dostępnych obecnie na rynku modeli tego producenta, który kusi przede wszystkim bardzo atrakcyjną ceną w kontekście do specyfikacji. Przede wszystkim – wielki, 75-calowy ekran, który ucieszy każdego, niezależnie od tego, czy kupuje TV do gamingu, czy do seriali. Gracze muszą jednak liczyć się z tym, że odświeżanie ekranu wynosi tu 60 Hz, co w teorii wystarcza do współczesnego grania na konsoli. Do tego skalowanie obrazu do 4K i w zasadzie żaden seans nam niestraszny.

Sony jak to Sony – jest świetnie. Szczególnie jeśli posiadacie konsolę PlayStation 4 lub 5, bowiem cały ekosystem sprzętów Sony gwarantuje idealną symbiozę między każdym urządzeniem. To jest teoria. Praktyka jest taka, że mówimy o modelu z przekątną 55 cali (czyli tak w sumie w sam raz, jeśli nie zależy Wam na “kinowym doświadczeniu”), z odświeżaniem do 120 Hz, a także systemem Full Array LED oraz wszystkim tym, czego wymagają współczesne konsole. To jeden z najlepszych modeli w tej kategorii cenowej, a zarazem genialny telewizor do oglądaniu sportu, dzięki płynnemu obrazowi i ostrym detalom.

W kategorii urządzeń matki LG prym wiedzie model 55B33LA, który kusi w zasadzie każdym aspektem. No bo tak – mamy tu 120 Hz, wybitnie atrakcyjny wygląd i niezwykle smukłą ramkę, a do tego procesor α7 szóstej generacji, w jakości 4K wyposażonym we wsparcie sztucznej inteligencji. Właśnie to procesor odgrywa tu szczególną rolę. Jest naprawdę świetnie zaprojektowany i gwarantuje wysoką responsywność oraz długą żywotność urządzenia. Dodajmy do tego technologie dla graczy NVIDIA G-Sync i AMD FreeSync, a otrzymamy model do zadań specjalnych.

Klienci kochają Hisense głównie dzięki oferowanie mocno dopakowanych sprzętów w niezwykle atrakcyjnych cenach. Nie mają może ponadczasowego procesora, ale w zasadzie każdy ich element jest na tyle dopracowany, że aż prosi się o zwrócenie uwagi. Nie inaczej jest z powyższym urządzeniem. Tym razem dostajemy 65-calowego kolosa, dedykowanego graczom. Znajdziemy tu specjalny tryb Game Mode Pro, który podbija nam częstotliwość odświeżania do 144 Hz, a także oferuje automatyczną redukcję opóźnień (ALLM) i VRR. Są tu wszelkie dobrodziejstwa HDMI 2.1 (AMD FreeSync Premium i tak dalej) oraz absolutnie świetna matryca Mini-LED z jasnością ponad 1000 nitów! Nic, tylko grać!

Kolejnym niezwykle popularnym producentem jest TCL, który również oferuje szereg świetnych modeli w bardzo atrakcyjnych cenach. Na szczególną uwagę zasługuje tu sam design tego telewizora – wykrzywiona stopka na dole nadaje mu smukły i nowoczesny wygląd. Oprócz tego dostajemy 55 cali, nawet do 144 Hz, a do tego także matrycę Mini-LED. Warto podkreślić, że dzięki technologii Motion Clarity PRO obraz ma być odtwarzany zawsze w wysokiej płynności, niezależnie od jego pierwotnej częstotliwości. Fajnie, nie?

Jeszcze fajniej jest przy okazji tego modelu Samsunga, choć nie ukrywam, że jest on przeznaczony dla bardzo specyficznego i konkretnego klienta. Nie każdy znajdzie tu coś dla siebie, ale wyjątkowość serii The Frame zasługuje na uznanie i miejsce na tej liście. Oto bowiem Samsung wyszedł przed szereg, oferując dostosowane do najbardziej wymagających wnętrzarskich purystów urządzenie. Styliści nienawidzą telewizorów, bo “zawsze źle wyglądają”, ale Samsung The Frame zmienia to, prezentując nam TV stylizowany na… obraz w ramce. Jest nawet specjalna wkładka passe-partout i ramka, którą można zmieniać. Do tego model ten przylega bezpośrednio do ściany, więc jest szczególnie polecany do zawieszenia w salonie albo… w galerii.

Ten Samsung nie jest już tak wyszukany, ale to jeden z najpopularniejszych w Polsce telewizorów w ogóle. Skądś taki szał musiał się wziąć, a wszystko to opiera się przede wszystkim na niemal czystej perfekcji i zaufaniu, jakim darzony jest ten producent. Mamy model o przekątnej 65 cali, 120 Hz częstotliwości odświeżania, specjalny tryb dla graczy ze wsparciem najnowszych technologii HDMI 2.1, genialny procesor Quantum 4K oparty na sztucznej inteligencji i wysokiej jakości dźwięk oraz obraz. W tej cenie jeden z faworytów.

LG NanoCell o przekątnej aż 75 cali to nie tylko wielki ekran, ale też bardzo istotna dla tej rodziny urządzeń matryca oparta na wspomnianym NanoCell. Dzięki temu dostajemy wysokiej klasy jakość obrazu. Usatysfakcjonowani powinni poczuć się wielbiciele kinowej jakości, ale w zaciszu własnego domu. Jest też Nano Black, które gwarantować ma odpowiedni kontrast i faktycznie “czarną czerń”, tak zresztą nieodzowną przy wielu hitach na streamingu czy w grach wideo.

55-calowy model od Philipsa kusi przede wszystkim względnie niską ceną, a także wykorzystaniem technologii Ambilight. To prawdziwa gwiazda urządzeń tej firmy. Opiera się na wykorzystaniu podświetlanych diod LED z tyłu urządzenia, które przybierają barwę najbliższych im kolorów wyświetlanych na ekranie, dzięki czemu ściana za telewizorem mieni się kolorami tego, co obserwujemy. Efekt jest zniewalający, a optycznie powiększa nam to wręcz telewizor i niejako powoduje, że oglądanie seriali, gaming czy cokolwiek innego już zawsze będzie “nudne”, jeśli nie będzie tam Ambilight. Oczywiście nie dla każdego, bo niektórzy wcale nie chcą, aby salon rozświetlał im się w barwach oglądanego aktualnie posiedzenia sejmu…

Kolejny model z technologią Ambilight adresowany jest do tych nieco bardziej wymagających. Producent obiecuje pełne wsparcie technologii dla graczy, w tym VRR, G-Sync, FreeSync, 120 Hz, obraz kompatybilny z formatami HDR i również 55 cali. Bardzo popularne urządzenie, a zarazem jedno z tych popularniejszych z tylnym podświetleniem. Jeśli szukacie dobrego telewizora, to tutaj znajdziecie świetny stosunek jakości do ceny i w zasadzie brak jakichkolwiek problemów. No, może trochę szkoda, że mówimy o 3-stronnym podświetleniu (po bokach i u góry ekranu), a nie 4-stronnym, ale niech już tam będzie.